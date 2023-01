Grupos criminales tienen a comunidades de Desamparados y Puntarenas bajo fuego

En Dos Cercas desde el 17 de diciembre la policía está en todas.

“Yo no quiero que me vean hablando con nadie que no es de aquí porque tengo mucho miedo, me toca salir de mi casa y caminar rápido, pero no tengo paz porque hay balaceras a cualquier hora del día”, dijo una vecina de Dos Cercas de Desamparados donde la Policía da custodia permanente desde el 17 de diciembre por el homicidio de una viejita.

Una disputa entre dos grupos criminales en esa comunidad desamparadeña mantiene a los vecinos llenos de miedo de estar y salir de su casas, misma situación que se vive en Bella Vista de Puntarenas.

Los vecinos de Dos Cercas aseguran que desde antes del 17 de diciembre ya se estaban dando balaceras, pero ese día una moto llegó y se dio un tiroteo en que una de las balas alcanzó en la cabeza a Ana Isabel Rojas Bonilla, de 80 años, quien iba ir a comprar el pancito para tomar café en la tarde.

También a dos niñas de 5 y 7 años que jugaban en el balcón de una casa y resultaron heridas en el pecho, por dicha están fuera de peligro.

Además, un joven de apellido Masís, de 20 años, recibió un balazo en el pecho.

La Teja visitó el jueves la vivienda de las niñas, pero no había nadie. En un recorrido por la zona se ven pocos vecinos fuera de sus casas, la mayoría permanece con la puerta cerrada.

En la terminal de bus la gente espera que la unidad se estacione para llegar a subirse rápidamente.

Cerca de donde se dio la balacera hay una patrulla estacionada, y cada cierto tiempo llega una segunda que se parquea cerca a darles apoyo a los oficiales.

Las autoridades desplazaron oficiales a Bella Vista para recuperar la tranquilidad. Fotos del Ministerio de Seguridad Pública.

Los oficiales se mantienen en el sitio para evitar nuevos enfrentamientos, Fotos del Ministerio de Seguridad Pública. (MSP)

“Desde que asesinaron a la señora, esto sigue igual o peor, porque esos muchachos, los que están es peleando terreno, bueno, eso es lo que se dice, aún estando la Policía se disparan, ya no respetan nada. Vea que le voy a contar, el miércoles en la mañana hubo una balacera, pero no le puedo explicar... dispararon un montón de veces, los policías siempre están y otras patrullas les vienen a dar apoyo, pero esa gente dispara para asustar, y la verdad tenemos mucho miedo de que se repita la tragedia que están viviendo esas familias”, dijo una vecina quien confiesa que cada vez que oye los balazos se le escalofría la piel y hasta se le baja la presión.

La situación en Bella Vista de El Roble en Puntarenas no es muy distinta, durante cuatro días seguidos se dieron balaceras entre grupos criminales, en las que usaron armas de grueso calibre, el pasado 3 de enero a las 11:30 de la noche fue asesinado Bryan Francisco Álvarez Jiménez, de 21 años, el muchacho era nicaragüense y viajaba en moto cuando lo asesinaron.

Esa noche los vecinos reportaron una balacera con arma de grueso calibre, desde ese día el Ministerio de Seguridad Pública mantiene gran cantidad de oficiales custodiando la zona para tratar de recuperar la paz de la comunidad.

“Aquí toda la gente está bien asustada por la violencia que se está dando, es que ya es como en otros países o peor, son muchachos muy jovencitos los que andan en estos ¡y diay! El miedo de todos es una bala perdida. La Policía vigila y viene y cuida por días, pero se acaba el problema en un lugar y empieza en otro, es algo de nunca acabar”, dijo un vecino de Bella Vista de apellido Calderón.

Consultado el Ministerio de Seguridad Pública sobre otras comunidades en la misma situación indicaron que ellos tiene una operación llamada Impacto en la que se abordan las cuatro provincias con más homicidios San José, Limón, Puntarenas y Guanacaste, pero que por estrategia no se pueden indicar los sitios exactos, pero sí que hay 2500 policías distribuidos.

¿Qué ocurre?

Le preguntamos sobre la situación que se está dando en estos dos barrios al criminólogo Gerardo Castaing, quien aseguró que el deterioro social y familiar nos está pasando la factura.

“La Policía se está quedando en una dimensión pequeña. No se le ha puesto la atención necesaria a que en los cinturones de pobreza se están formando cinturones de criminalidad, generalmente están unidos y provocan la violencia con que actúan los delincuentes. El aumento de ingreso de cocaína al mercado interno también provoca que se formen estos grupos”, explicó Castaing.

El criminólogo asegura que en los barrios como Bella Vista y Dos Cercas, se forman pequeños “gobiernos locales” dirigidos por uno o dos narcos que establecen las reglas.

“Ellos ubican búnkers en distintas zonas, incluso hay casos donde le dicen a una familia, ‘ustedes se van de aquí, pero siguen pagando el alquiler sino ya saben’. Algunos de esos búnker se convierten en celdas donde tienen castigados a vendedores de la banda o miembros por distintas razones”, dijo el experto.

Para el criminólogo la única manera de que la violencia disminuya es inyectar más presupuesto a la Policía para personal, armas, y vehículos.

Además que las familias trabajen más en formar ciudadanos de bien, el experto hace un llamado a la cercanía de los niños y jóvenes con la tecnología sobre todo por el bombardeo de lo que ven en la televisión: series de asesinos, sicópatas, ladrones y fábulas con contenido violento y canciones con contenido sexual y de violencia.

“Vemos series en que se da paso por paso cómo hacer un secuestro. Se hacen actividades preventivas para los niños en comunidades donde hay violencia, pero con pintarles la carita no se logra gran cosa. El Pani debe involucrarse más, y hacerse cargo de los menores que andan solos en la calle después de las 10 de la noche a menos de que anden haciendo algo positivo”, dijo.

Para Castaing la situación es muy compleja, para él la prevención del delito es un punto clave.

“Nos estamos enfrentado a un gran problema, vemos narcotraficantes con tobillera, las tobilleras son para personas con delitos muy menores y que solo una vez han delinquido, y se empieza a escuchar que hubo homicidios, asaltos y otros delitos y que el delincuente tenía beneficio”, dijo.