Grupos pro vida realizaron vigilia contra el aborto frente a la CIDH

La vigilia fue frente a la CIDH en San Pedro. Foto: Facebook Diputado David Segura. (David Segura)

El Frente Nacional por la Vida y otros grupos realizaron la noche de este martes una vigilia en las afueras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Los Yoses en San Pedro, para exigir que se respete. el derecho por la vida en América Latina.

La vigilia se da, precisamente, la noche antes de que se realice la audiencia por el caso Beatriz vrs El Salvador que se ventilará en la CIDH Costa Rica el 22 y 23 de marzo.

Caso Beatriz vrs El Salvador provoca vigilia en San Pedro

La víctima (ya fallecida) era una mujer rural conocida solo por su nombre, Beatriz, a quien los médicos recomendaron en 2013 interrumpir su embarazo de inmediato para salvar su vida.

Su caso acaparó la atención internacional luego de que tras 81 días de sufrimiento y una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 3 de junio de 2013, las autoridades salvadoreñas autorizaron que se le practicara una cesárea temprana. El bebé murió horas después.

Beatriz falleció el 8 de octubre de 2017 tras un accidente en motocicleta, cuando estaba a punto de cumplir 27 años.

Semanas atrás las agrupaciones feministas pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condene a El Salvador por negar en 2013 a una mujer la posibilidad de abortar un feto sin cerebro, debido a la penalización de la interrupción del embarazo en ese país.

El Salvador impone una condena de dos a ocho años de cárcel por abortar, pero fiscales y jueces tipifican con frecuencia los casos de pérdida del bebé como homicidio agravado, delito que se castiga con penas de 30 a 50 años de prisión.

En Costa Rica, el Frente Nacional por la Vida, en un video compartido en redes sociales, asegura que el caso tendrá fuertes repercusiones en toda América Latina, pues es la primera vez que la Corte habla del aborto.

Todo el continente corre el riesgo de que se imponga la legalización del aborto, así como otras veces se han impuesto otros temas políticos y ideológicos a traves de este órgano judicial. Los hoy abortistas han instrumentalizado la muerte de Beatriz, desinformando, mal informando el caso, buscando imponer el aborto libre en todos los países de la región”, dicen en el video.

Durante la vigilia participaron los diputados de Nueva República, Fabricio Alvarado y David Segura.

“De forma inmoral, perversa y engañosa, organizaciones abortistas aprovechan que Beatriz ya no está, para usar su historia a favor de sus intereses. Algunos de ellos lucran con el aborto, lo que demuestra que no les interesa la mujer, les interesa el dinero. Por eso varios diputados, sumados a otros del continente, presentaremos mañana a la CIDH una declaración que le recuerda a sus jueces que el aborto NO es un Derecho Humano”, posteó Alvarado en su Facebook.

Este miércoles y jueves se realizará una marcha pacífica a las 9 de la mañana frente al CIDH.