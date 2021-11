Rescatan a personas que viajaban en una embarcación con problemas en isla Tortuga

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que los Guardacostas de Puntarenas recibieron la alerta de una embarcación con problemas en isla Tortuga.

Esta situación ocurrió este miércoles, pasado el mediodía.

Confirmaron que una embarcación le dio auxilio a los tripulantes de otra que tenía problemas en alta mar.

“Gracias a Dios no hay ninguna víctima que lamentar. Los pasajeros fueron llevados a un lugar seguro en Isla Tortuga por parte de una embarcación particular. La embarcación fue puesta a flote, por lo cual no se hundió. Es una embarcación pequeña”, señalaron en el MSP.