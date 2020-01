“Los sujetos lo esposan y lo tiran al suelo, le preguntan que dónde está el producto y que si no dice nada lo van a matar. Como él (Flores) no dice nada revisan la casa y al no encontrar nada lo dejan encerrado y le dicen que si no encuentran nada van a volver por él”. Así lo informó la oficina de prensa del ministerio de Seguridad.