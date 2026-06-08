Hallan a mujer sin vida dentro de cuarto en motel de Cartago

Un motel ubicado en la provincia de Cartago se convirtió en escenario de un trágico hecho, pues dentro de una de sus habitaciones fue hallado el cuerpo de una mujer.

El hecho fue confirmado a La Teja por una fuente cercana al caso, la cual indicó que el hallazgo se dio a eso de las 6:10 a.m. dentro de un motel en San Isidro de El Guarco, cerca dela carretera Interamericana Sur.

De acuerdo con un reporte policial facilitado a este medio, la ahora fallecida fue identificada como una mujer apellidada Brenes, de 39 años.

El cuerpo de la mujer de 39 años fue encontrado dentro de una habitación.

Al parecer, la mujer llegó a dicho motel en compañía de un hombre la noche del domingo.

“Se atiende un llamado en el motel, sobre una mujer que ingresó la noche de ayer (domingo) junto a su pareja, y el día de hoy ella amanece sin signos vitales. Cruz Roja en el lugar confirma el fallecimiento”, señala el reporte policial.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de la mujer no presentaba señales de violencia, por lo que de momento no se ha podido determinar la causa de su muerte.

Este medio también consultó si el hombre con el que ingresó la mujer permanecía en dicho motel o si se había retirado, por lo que se está a la espera de respuesta.