De manera extraoficial trascendió que podría tratarse de un joven llamado Yubriel Jara, de 20 años, quien es buscado desde el 10 de marzo, cuando, en apariencia, salió a trabajar y no regresó a la casa en Desamparados, incluso los familiares estuvieron pidiendo ayuda por redes sociales, no obstante las autoridades no han confirmado la identidad.