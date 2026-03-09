Hallan cuerpo a la orilla de la ruta 1 en Chomes, Puntarenas

La mañana de este lunes se dio hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Chomes, en Puntarenas.

Según la Cruz Roja, el incidente fue reportado a las 9:24 a.m., luego de que se alertara sobre la presencia de una persona aparentemente fallecida a un costado de la ruta 1.

Las autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo en la ruta 1 (Silvia Coto)

Al lugar se desplazó una ambulancia, cuyos paramédicos confirmaron que se trataba de un hombre de 42 años, quien ya no presentaba signos vitales al momento de la valoración.

Debido al estado en que se encontraba el cuerpo, fue imposible determinar la causa de la muerte, por lo que ahora serán los forenses quienes por medio de la autopsia determinen su identidad y la causa de muerte.