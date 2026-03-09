Sucesos

Hallan cuerpo a la orilla de la ruta 1 en Chomes, Puntarenas

La Cruz Roja confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre de 42 años y en avanzado estado de descomposición

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La mañana de este lunes se dio hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Chomes, en Puntarenas.

Según la Cruz Roja, el incidente fue reportado a las 9:24 a.m., luego de que se alertara sobre la presencia de una persona aparentemente fallecida a un costado de la ruta 1.

Las autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo en la ruta 1 (Silvia Coto)

Al lugar se desplazó una ambulancia, cuyos paramédicos confirmaron que se trataba de un hombre de 42 años, quien ya no presentaba signos vitales al momento de la valoración.

LEA MÁS: Vecinos encontraron a muchacho de 20 años baleado en una calle en Cartago

Debido al estado en que se encontraba el cuerpo, fue imposible determinar la causa de la muerte, por lo que ahora serán los forenses quienes por medio de la autopsia determinen su identidad y la causa de muerte.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cuerpocuerpo en orillaruta 1puntarenaschomes
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.