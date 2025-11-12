Hallan cuerpo cerca de un bar en Cartago

Un cuerpo fue encontrado en Cartago la noche de este lunes en un charral.

El hallazgo se dio frente a un bar en San Nicolás de Taras.

Las autoridades recibieron la alerta de que había un cuerpo en ese sitio, por lo que al llegar confirmaron la información.

Los oficiales de la Fuerza Pública aseguraron la escena y la custodian mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni se reportan personas detenidas relacionadas con el hecho.