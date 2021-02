“Que cosas tiene la vida, me tocó verte partir cuando menos lo esperaba. Hoy 8 años después, revivo esa pesadilla, ese dolor que no se lo deseo a nadie. Dios no me dio la bendición de ser mamá de un varón, pero mi hermana, mi ángel hermoso, me dio tres y dos bellas niñas, a los cuales prometí cuidarle mientras tuviera vida. Hermana sé que te he fallado, solo te pido fuerzas para sobrellevar este gran dolor que siento.