Hallan cuerpo de mujer en avanzado estado de descomposición dentro de un apartamento

Una mujer fue encontrada fallecida la noche de este viernes en un apartamento en Guápiles, lo que generó la movilización de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hallazgo se dio luego de que una persona alertara al sistema de emergencias 911 sobre la presencia de un cuerpo que, aparentemente, tenía varios días en el lugar y se encontraba en avanzado estado de descomposición.

La escena se ubica a aproximadamente 700 metros de las oficinas del Instituto Nacional de Seguros (INS) en Guápiles.

Las autoridades no han revelado la identidad de la fallecida.

Los agentes se mantienen en la vivienda realizando el levantamiento

Los agentes judiciales permanecen en el sitio desde las 7:00 p.m. realizando el levantamiento del cuerpo y recabando indicios para determinar las causas y circunstancias del fallecimiento.

El caso continúa bajo investigación.