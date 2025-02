Hallan cuerpo del otro hombre que estaba desaparecido tras vuelco de lancha en Limón

Los dos hombres desaparecieron desde la noche del martes 11 de febrero. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Los dos hombres desaparecieron desde la noche del martes 11 de febrero. Foto Cruz Roja.)

La Cruz Roja dio a conocer que, tras un intenso operativo de búsqueda, finalmente, lograron dar con el cuerpo del otro hombre que permanecía desaparecido luego del vuelco de una lancha en Limón.

La oficina de prensa de la Benemérita confirmó el hallazgo a las 9:37 a.m. de este jueves, indicando que el cuerpo fue ubicado no muy lejos de donde encontraron el primer cadáver a las 8 a.m. de este mismo día.

“Hemos encontrado la segunda víctima del naufragio en Limón. Ubicamos el cuerpo a unos 500 metros de donde fue ubicado el primer cuerpo hace dos horas”, detalló la Benemérita.

LEA MÁS: Hallan cuerpo de uno de los dos desaparecidos tras vuelco de lancha en el mar

En cuanto al primero de los hallazgos, los cuerpos de emergencia informaron que este tuvo lugar en el sector conocido como Bocana, a unos 500 metros mar adentro en Valle la Estrella, Limón.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer las identidades de los ahora fallecidos.

La emergencia que causó la desaparición de estos dos hombres ocurrió la noche del pasado martes 11 de febrero, día en el que se recibió la alerta de que dos personas desaparecieron, tras el vuelco de una lancha en el sector de Bananito Sur, en Valle La Estrella.

La situación fue informada por una tercera persona que viajaba con los ahora fallecidos y que logró salir a pedir ayuda.