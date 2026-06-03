Hallan enterrado cuerpo de hombre desaparecido en Guanacaste: hay dos detenidos

La investigación por la desaparición de un hombre de apellido Zúñiga, de 38 años, en Santa Cruz, Guanacaste, dio un giro luego de que las autoridades localizaran un cuerpo que se presume corresponde a esta persona.

Dos hombres están detenidos como sospechosos de la desaparición y homicidio de un hombre en Guanacaste (oij/cortesía)

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, explicó que la desaparición fue reportada el pasado 8 de mayo, por lo que los agentes iniciaron una serie de diligencias para determinar qué había ocurrido con el hombre.

“Empieza la investigación y se establece que esta persona estaría fallecida”, indicó Soto.

Como parte de las pesquisas, los agentes contaron con el apoyo de la Policía Municipal de Santa Cruz, lo que permitió ubicar el sitio donde se encontraba el cuerpo.

Según detalló el jerarca, los restos fueron encontrados enterrados en una finca que pertenece a la propia víctima, ubicada en Ostional.

“Con la ayuda de la Policía Municipal de Santa Cruz se logra encontrar el cuerpo. Estaba enterrado en una finca propiedad de la víctima”, señaló.

Por este caso, las autoridades ya tienen dos personas detenidas, quienes figuran como sospechosas dentro de la investigación. Estos de apellidos Mairena de 43 años y Ruiz de 40.

De momento, el OIJ informó que aún no se ha determinado la causa ni la manera de muerte del hombre, por lo que el cuerpo será sometido a los análisis forenses correspondientes.