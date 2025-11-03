Sucesos

Hallan feto dentro de una bolsa plástica en Curridabat

El hallazgo ocurrió la mañana de este lunes

Por Adrián Galeano Calvo

La mañana de este lunes, personal de la Cruz Roja dio con un desgarrador hallazgo, pues dentro de una bolsa plástica encontraron un feto.

La oficina de prensa de la Benemérita informó que recibieron la alerta a eso de las 10:37 a.m., en la que se les indicó sobre el hallazgo en el sector de Curridabat, San José, específicamente a unos 300 metros de La Galera.

“Cruz Roja responde con un recurso y en el lugar se confirma la situación”, indicó Jeremy Poveda, vocero de la Cruz Roja.

El feto fue encontrado dentro de una bolsa plástica. Foto Archivo. (Reiner )

Trascendió que la bolsa en la que se encontraba el feto fue ubicada en un terreno que, al parecer, es usado como parqueo por parte del personal de una empresa de la zona.

Extraoficialmente, se habla de que una persona que llegó a estacionar su vehículo a ese sitio fue quien encontró la bolsa y dio aviso a las autoridades.

De momento, el lugar fue acordonado por oficiales de la Fuerza Pública y se está a la espera de que agentes del OIJ realicen el levantamiento del feto.

hallazgo feto CurridabatFeto Curridabat
