Hallan hombre muerto en extrañas circunstancias en cuneta de la General Cañas

El cuerpo de un hombre fue hallado la mañana de este miércoles dentro de una cuneta en la autopista General Cañas, muy cerca del Conservatorio Castella.

Según la información preliminar, el hombre fue encontrado por otras personas que viajaban por el lugar. Por el momento, se desconoce la causa exacta de la muerte, aunque una de las hipótesis que manejan las autoridades es que pudo haber sido víctima de un atropello.

El accidente provoca presas en la General Cañas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Debido a la situación, uno de los carriles se mantiene cerrado, lo que ha generado fuertes presas en ambos sentidos .

Agentes judiciales se dirigen al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar con las investigaciones que permitan determinar qué fue lo que ocurrió.