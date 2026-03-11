Sucesos

Hallan hombre muerto en extrañas circunstancias en cuneta de la General Cañas

El hallazgo ocurrió cerca del Conservatorio Castella y mantiene un carril cerrado, lo que provoca fuertes presas en la zona

Por Silvia Coto

El cuerpo de un hombre fue hallado la mañana de este miércoles dentro de una cuneta en la autopista General Cañas, muy cerca del Conservatorio Castella.

Según la información preliminar, el hombre fue encontrado por otras personas que viajaban por el lugar. Por el momento, se desconoce la causa exacta de la muerte, aunque una de las hipótesis que manejan las autoridades es que pudo haber sido víctima de un atropello.

Autopista General Cañas, marchamo
El accidente provoca presas en la General Cañas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Debido a la situación, uno de los carriles se mantiene cerrado, lo que ha generado fuertes presas en ambos sentidos .

Agentes judiciales se dirigen al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar con las investigaciones que permitan determinar qué fue lo que ocurrió.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

