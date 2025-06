Hallazgo dentro de carro de taxista desaparecido causa gran angustia a sus seres queridos

Heyner Enrique Jara Porras (Corrtes/Cortesía)

El misterio rodea el caso por la extraña desaparición del taxista informal Heyner Jara Porras, de 43 años, de quien no se sabe nada desde la mañana del pasado miércoles.

El caso tuvo un importante avance este jueves, pues el carro de Heyner fue encontrado abandonado en Cañas de Guanacaste, de donde es vecino. Sin embargo, lo que las autoridades encontraron dentro del carro ha causado más angustia a sus seres queridos.

Así lo contó a La Teja Shasel Picado Alvarado, pareja de Jara.

LEA MÁS: Misterioso caso: encuentran el carro de conductor desaparecido, pero no a él

“Los encargados del OIJ tomaron huellas y todo lo que ellos hacen, ya luego nos lo entregaron y yo tengo el carro acá en mi casa. No encontraron nada como que haga sospechar que hubo violencia, solo una pertenencia quedó ahí, que fue un zapato de sapito (tipo Crocs), todo lo demás no estaba, ni el celular, ni el cargador, ni la plata de él, no había ninguna otra pertenencia”, contó.

Ante la consulta de este medio, Picado confirmó que ese zapato hallado en el carro es el mismo que Heyner andaba el último día que lo vieron, situación que la tiene muy preocupada.

LEA MÁS: Mujer resultó herida con varilla de construcción cuando intentó defenderse de hermano que la perseguía

No llegó a almorzar

La pesadilla que están viviendo los seres queridos de Jara inició la mañana del pasado miércoles 4 de junio, cuando Heyner salió de su casa con toda normalidad para iniciar sus labores como taxista informal en el centro de Cañas.

El carro de Heyner apareció abandonado este jueves. Foto Radio Cañas Tv. (cortes/El carro de Heyner apareció abandonado este jueves. Foto Radio Cañas Tv.)

“Él esta como en una central de taxistas y cuando sale a hacer un viaje se reporta, lo último que sé es avisó a la base que iba a salir y después de eso no se sabe nada más de él. La última vez que conversamos fue como a las 11:20 a. m. cuando le puse que se me había acabado el gas y que si él podía hacerme el favor de llamar para que me lo trajeran. A mí me extrañó porque nada que venía el gas, entonces le mandé otro mensaje y no me lo contestó”.

LEA MÁS: Jovencito baleado usó sus últimas fuerzas para algo que le desgarra el corazón a cualquiera

Ante esa situación, Shasel trató de contactar a Heyner de nuevo, pero tampoco obtuvo respuesta.

“Otra vez le envié otro mensaje, le puse: ‘Amor, ya está el almuerzo’, pero tampoco me contestó, aunque sí le salía el doble check, pero nunca me respondió”.

Picado dijo que al llamar al celular de Jara este sigue dando tono, pero no le responde, además destacó que los mensajes de WhatsApp ya no le están llegando, pues al parecer el plan que tenía se le venció.

LEA MÁS: Sicarios en chancletas: video muestra aterrador homicidio en pescadería

La mañana de este viernes los seres queridos de Heyner están realizando una búsqueda cerca de donde apareció su carro, en la carretera entre Rancho Alegre y Guapinol.

Si usted ha visto a Heyner o sabe qué pudo pasar con él puede llamar al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.