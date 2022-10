Harry Bodaan confiesa cuál es su principal temor en el juicio de María Luisa Cedeño

Harry Bodaan, uno de los acusados por el vil homicidio de la doctora María Luisa Cedeño en su hotel La Mansión Inn, en Manuel Antonio, Quepos, dio una amplia declaración y fue sincero al decir cuál es su principal miedo.

“Mi temor es morirme antes de limpiar mi imagen, de todas las miles de personas que me conocen me preguntan si estoy involucrado en esto y yo no estaba, no estoy”, señaló.

El holandés habló por más de una hora y respondió las preguntas de su abogado Hugo Navas.

Dijo que está dispuesto a continuar respondiendo las preguntas de todos los abogados.

“Siento que me quité una montaña encima”, señaló al dar la versión de sus hechos.

El abogado Hugo Navas conversando con su defendido Harry Bodaan durante el juicio. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce)

Agregó que al bailarín nicaragüense de apellido Herrera Martínez lo conoció cuando trabajaba como bartender en un club en San José y luego le pidió trabajo en el hotel.

Mientras que al administrador de empresas costarricense de apellidos Miranda Izquierdo lo conoció cuando abrió el hotel.

Bodaan rompe el silencio y da su versión de los hechos en el caso de María Luisa Cedeño

“Él (Miranda Izquierdo) vino dos veces con unos amigos, teníamos cientos de amigos en común”, señaló.

Agregó que luego él y Miranda tuvieron 13 años sin ningún tipo de comunicación y posteriormente Miranda se acercó a la Mansión Inn para colaborar con el tema de nómadas digitales.

María Luisa Cedeño fue hallada sin vida en el hotel de Harry Bodaan el 20 de julio del 2020.