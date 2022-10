Harry Bodaan en juicio de María Luisa Cedeño: ‘Está carcomiéndome, quiero que esto se termine’

El empresario holandés Harry Bodaan terminó su versión de los hechos por el caso de María Luisa Cedeño Quesada la tarde de este jueves en el Tribunal Penal de Goicoechea.

Él dio su posición y contestó preguntas de la Fiscal Grettel Rosales, de los abogados de la familia de la víctima, así como de los cinco defensores que representan a la parte acusada.

“Como dije antes han sido 26 meses (se refería a dolorosos) para la familia de ella y para mí, le reitero mis condolencias a la familia de ella”.

“Ya es tiempo de poner la evidencia real sobre la mesa, a veces veo como un abogado intenta ser más listo que el otro, saquen la evidencia”.

“No hay fibras, uñas, no hay ADN, semen, no hay huellas plantares, dactilares, solo el informe de odontología forense que es cuestionable, lo que sea que tengan contra mí, ofrézcanlo y yo contesto”, expresó.

Harry Bodaan insiste en su inocencia. Foto: Lilliam Arce (Lilly Arce Robles.)

Terminó diciendo que solo quiere que todo este proceso penal termine.

“Todos los días me levanto a las cuatro de la mañana y a las cinco de la mañana me recoge el OIJ. Paso tres horas en celdas de prisión (celdas de cárceles en Goicoechea), luego de estas sesiones (audiencia de juicio) regreso a esperar el transporte, esto está carcomiéndome, quiero que esto se termine”, finalizó el empresario.

Bodaan tenía el hotel La Mansión Inn en Manuel Antonio de Quepos, sitio que escogió la doctora María Luisa Cedeño para descansar junto a su perrita Mafalda; sin embargo, en la habitación 3 encontró su muerte, al ser violada en tres ocasiones y recibir múltiples golpes.

Durante esta declaración de Bodaan trascendió que hace años él estuvo casado con una doctora norteamericana. Luego él se casó con un hombre en Costa Rica.