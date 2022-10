Harry Bodaan en juicio: “¿Por qué estoy aquí? Creo que la respuesta es simple, es por dinero”

El empresario Harry Bodaan, uno de los acusados por el atroz homicidio de la doctora María Luisa Cedeño Quesada, calificó el juicio como un show mediático y, además, dijo que está como imputado solo por un tema de dinero.

Así lo dijo al romper el silencio luego de insistir en dos ocasiones que quería declarar en el juicio que se lleva en su contra.

Aseguró que luego de confirmarse la muerte de la doctora en su hotel La Mansión Inn en Manuel Antonio, Quepos, estuvo en estado de shock, ya que nunca había pasado una tragedia en el hotel.

“En 20 años nada había pasado en el hotel, en ese momento no tenía a ningún sospechoso en mente.

“He esperado esto por 26 meses (dar su declaración), cuando me siento en esa silla (en el área de acusados en un juicio) y veo a estas personas que se encuentran a mi derecha (los otros dos acusados y abogados defensores), que hacen bromas entre ellos, no puedo creer lo que está pasando acá, esto para mí es un asunto muy serio que ha afectado a mucha gente, en cuenta a mi familia, a mis empleados”, señaló.

Harry Bodaan, el empresario holandés, pidió en dos ocasiones declarar en el juicio. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Bodaan les enseñó un artículo a los jueces sobre una noticia en la que en apariencia hablaban contra él.

“Este artículo apareció en un periódico danés que es sobre noticias de Holanda, es devastador para mí, para mi familia, especialmente para mi hermana. ¿Por qué estoy aquí? Creo que la respuesta es simple, es por dinero”, mencionó.

También catalogó que el análisis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está terriblemente falseado, un análisis mal hecho, pues señala que no lo excluyen como un posible mordedor de la víctima, sin embargo no están completamente convencidos, ya que solo lo ligan con tres piezas dentales.

“Es un crimen tan horrendo, simplemente no comprendo, por qué la Fiscalía es tan insistente de vincularme con el crimen, si no tienen ninguna evidencia.

“El hospital Cima donde la doctora Cedeño trabajaba, también era mi hospital por más de una década y conocía a mucho del personal del hospital, ¿por qué me involucraría en algo tan atroz?”, sostuvo.

Bodaan dijo que nunca conoció a la doctora María Luisa Cedeño, tampoco sabía que ella estaba hospedada en el hotel de su propiedad.

María Luisa Cedeño fue hallada sin vida el 20 de julio del 2020, en la habitación 3 del hotel La Mansión Inn en Manuel Antonio Quepos.