Harry Bodaan vuelve a declarar: recalca que la noche del homicidio de la doctora él estaba acostado

Una publicación de una de las revistas más importantes en Europa, de aproximadamente 10 páginas, hablando sobre Harry Bodaan y el homicidio de la doctora María Luisa Cedeño Quesada fue lo que afectó la salud en los últimos días del empresario holandés.

Así lo confirmó el propio Bodaan frente a los jueces del Tribunal Penal de Quepos, la tarde de este martes 2 de noviembre, en la sala 4 del Tribunal Penal de Goicoechea donde se lleva a cabo el debate.

Además, recalcó que la noche del homicidio de la doctora él estaba dormido, tal como lo juró la primera vez.

“La noche del 19 (julio) no consumí ningún licor...creo que dije que no tomé nada en otras grabaciones aunque pude tomar vino blanco o champagne.

“Me preocupa también la primer vez que dije que tomé un juramento para decir nada más que la verdad, porque la fiscal no toma el mismo juramento,. Cuando dije que me fui a acostar a las diez de la noche es porque me fui a acostar a las diez de las noche, si dije que no tomé es porque no tomé, ¿por qué dice ella (la fiscal) que me fui acostar a la una de la mañana?, ¿por qué dice que estaba consumiendo licor?”, indicó.

Bodaan aseguró que la publicación en medios europeos lo afectó emocionalmente, por lo que el viernes anterior necesitó atención médica

“El artículo menciona que este es el mayor show mediático de los últimos dos años.

“La otra cosa es que el otro fiscal estaba aquí por política, porque tenía aspiraciones de ser fiscal general”, dijo Bodaan.

Harry Bodaan volvió a hablar en el Tribunal Penal de Goicoechea. Foto: Lilliam Arce (Lilly Arce Robles.)

El empresario holandés indicó que a pesar de que tiene muchos problemas de próstata, él se cuida para no estar pidiendo permisos durante el debate. No obstante, señaló que parece que otras personas tienen más problemas de próstata que él con tantos recesos que piden y se les otorgan durante el juicio.

“Quiero que esto termine lo más pronto posible; tengo muchos problemas, incluyendo los de próstata que me hacen tener que ir al baño a menudo, pero antes de venir aquí (al juicio) no me tomo nada, voy primero al baño y luego vengo aquí. Parece que hay otras personas que tienen problemas de próstata peores que los míos, muchos recesos”, afirmó.

La primera vez que Bodaan declaró fue el 10 de octubre anterior.

María Luisa Cedeño fue hallada sin vida el 20 de julio del 2020, en el hotel La Mansión Inn, propiedad de Bodaan en Manuel Antonio, Quepos