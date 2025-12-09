Sucesos

Hay noticias del niño de 4 años que se perdió en la montaña de Limón desde el lunes en la tarde

El niño se perdió cuando caminaba junto a su madre

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

La Cruz Roja acaba de dar una importante actualización sobre el caso del chiquito de 4 años que se perdió en una montaña de Limón desde la tarde de este lunes.

Por medio de su oficina de prensa, a las 10:58 a.m., la Benemérita confirmó que el niño fue encontrado con vida por el personal de búsqueda.

“La Cruz Roja Costarricense informa que el menor de 4 años reportado como desaparecido en el sector de Bajo Chirripó ha sido localizado con vida. Nuestros equipos ya se encuentran brindándole la atención correspondiente. Agradecemos el apoyo de la comunidad y de todas las instituciones que se sumaron a esta búsqueda”, informó la Cruz Roja.

Rescate Zurquí bajo de la Hondura
El chiquito estaba perdido desde la tarde del lunes. Foto Archivo. (Alonso Tenorio)

De acuerdo con las autoridades, el niño se extravió en el sector de Bajo Chirripó, en Carrandí de Matina. a eso de las 2 p.m. de la tarde de este lunes, pero la alerta ingresó hasta las 6:53 p.m.

Según la versión que manejan las autoridades, la última persona que vio al niño fue su propia madre, pues se encontraban caminando juntos.

“Según indicó la persona que realizó el reporte, quien no se encontraba con los padres del niño, el menor caminaba acompañado de su madre rumbo a su vivienda, pero en el trayecto la señora se percató de que el niño ya no venía a su lado y no logró ubicarlo”, indicó la Cruz Roja.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Niño perdido montañaCruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.