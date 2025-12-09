Hay noticias del niño de 4 años que se perdió en la montaña de Limón desde el lunes en la tarde

La Cruz Roja acaba de dar una importante actualización sobre el caso del chiquito de 4 años que se perdió en una montaña de Limón desde la tarde de este lunes.

Por medio de su oficina de prensa, a las 10:58 a.m., la Benemérita confirmó que el niño fue encontrado con vida por el personal de búsqueda.

“La Cruz Roja Costarricense informa que el menor de 4 años reportado como desaparecido en el sector de Bajo Chirripó ha sido localizado con vida. Nuestros equipos ya se encuentran brindándole la atención correspondiente. Agradecemos el apoyo de la comunidad y de todas las instituciones que se sumaron a esta búsqueda”, informó la Cruz Roja.

El chiquito estaba perdido desde la tarde del lunes. Foto Archivo. (Alonso Tenorio)

De acuerdo con las autoridades, el niño se extravió en el sector de Bajo Chirripó, en Carrandí de Matina. a eso de las 2 p.m. de la tarde de este lunes, pero la alerta ingresó hasta las 6:53 p.m.

Según la versión que manejan las autoridades, la última persona que vio al niño fue su propia madre, pues se encontraban caminando juntos.

“Según indicó la persona que realizó el reporte, quien no se encontraba con los padres del niño, el menor caminaba acompañado de su madre rumbo a su vivienda, pero en el trayecto la señora se percató de que el niño ya no venía a su lado y no logró ubicarlo”, indicó la Cruz Roja.