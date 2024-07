Hermana de estilista asesinado: “¿Cómo alguien pudo apagar la vida de una persona que solo hacía cosas buenas?”

Mauricio era oriundo de Pacayas de Cartago.

El atroz homicidio del estilista Mauricio Montenegro Montenegro, de 42 años, quien fue asesinado a puñaladas en su propia casa, tiene con el corazón hecho pedazos a sus seres queridos y clientes más cercanos.

Tras el homicidio del estilista, ocurrido la madrugada de este lunes 1 de julio en Rohrmoser, en Pavas, San José, las redes sociales se han llenado de mensajes que expresan el dolor por su partida.

Uno de estos fue publicado en Facebook por una de sus hermanas, Paula Montenegro, quien dijo no entender cómo alguien pudo hacerle algo así a su hermano, quien era una persona que destacaba por sus buenos actos.

“Mi corazón, ¿alguien puede imaginar cómo está?, destrozado, sí, destrozado, porque a partir de hoy ya no te voy a ver más esa sonrisa, no voy a tener tus abrazos, porque no miraré una llamada o un mensaje tuyo que me ponían feliz.

“¿Cómo alguien pudo ser capaz de apagar la vida de una persona que solo hacía cosas buenas por sus padres y ayudaba al que lo necesitaba?”, escribió la hermana de Montenegro.

La mujer añadió que posiblemente Dios ya necesitaba a su hermano para que, “le arregles la peluca a todos en el cielo”, escribió.

El cuerpo de Mauricio fue encontrado en el corredor de su casa. (Jose Cordero)

Carolina Sánchez fue otra allegada de Montenegro que usó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje.

“Definitivamente una noticia que impacta, Mauricio Montenegro que Dios te tenga en la gloria, fuiste una persona que se dio a querer por ese carisma que tenias. Mis sinceras condolencias para toda tu familia y me uno al dolor de ellos, vuela alto Mau”.

En cuanto al crimen, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aún no cuenta con una versión clara.

“A eso de las 5:50 a. m. la Fuerza Pública recibió la alerta de que en el corredor de una casa de habitación se ubicaba el cuerpo de una persona cubierta por sabanas. A la llegada de la Cruz Roja los paramédicos lo declaran fallecido en el lugar”, informó OIJ.

Según la Policía Judicial, el cuerpo de Montenegro presentaba varias puñaladas, la más grave de estas en su cuello.

Extraoficialmente se habla de que, al parecer, en la noche del domingo se habría realizado una fiesta en la vivienda del estilista, pero esta versión no fue confirmada por las autoridades.