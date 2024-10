Hermana de Rebeca Castillo, víctima de femicidio, ruega para que sus sobrinos puedan estar en el funeral

Rebeca Castillo Hernández, “Becky” de 34 años, será despedida este domingo 6 de octubre a las 2:30 p.m. en la iglesia católica de Paraíso de Cartago.

Mónica Castillo, hermana de Rebeca ruega para que su sobrinos puedan también estar en el funeral de su hermana, así lo expresó en redes sociales la mañana de este domingo.

Rebeca Castillo asesinada en Llanos de Santa Lucía en Paraíso. (cortesí)

“Hoy es el entierro de mi hermana y el PANI no los va a traer para que se despidan de mi hermana, yo no sé si será bueno o no pero ellos tienen que despedirse, mi hermana tiene que despedirse de ellos”, fue parte de lo que escribió Castillo en su Facebook rogando por ayuda.

La Teja le consultó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sin embargo de momento no se ha recibido respuesta.

Una niña de 6 años y un bebé de 1 año son los hijos de Rebeca, quienes desde el viernes están bajo protección del PANI al descubrirse el lamentable femicidio en el residencial Villa Bonita de Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago.

Rebeca murió de múltiples puñaladas cuando en apariencia se alistaba para ir al trabajo como orientadora de secundaria.

El sospechoso de esta terrible situación es un hombre de apellido Johnson, de 37 años, esposo de la docente; él también habría apuñalado en al menos 30 ocasiones a suegra, de nombre Flory Hernández, ella se mantiene internada en el hospital Max Peralta de Cartago.

De momento descuenta un año de prisión preventiva.