Hermana María Tacsan: “Él se me arrodilló y me dijo, ‘Iveth, perdóneme, todo esto es mi culpa”

Iveth Tacsan, aseguró que María Tacsan además de ser su hermana era su mejor amiga. Foto: Adrián Galeano

Iveth Tacsan Ulate, hermana de María Tacsan, aseguró que hasta el día de hoy le tiene miedo a su cuñado, Pérez Hernández, acusado de asesinar a María, pues considera que este incluso pudo haber atentado contra su vida.

“A mí me da miedo esa persona (Pérez Hernández) que esta ahí, porque yo estoy segura que en los días que él estuvo libre, que no lo había agarrado el OIJ, si él hubiera tenido la oportunidad, estoy segura que me habría matado”, dijo Tacsan.

Esa fue parte de la declaración que Iveth rindió este viernes en el Tribunal Penal de Heredia al ser presentada como testigo del Ministerio Público y de los abogados que representan a su familia en el juicio que se lleva por el presunto asesinato de su hermana, ocurrido el 19 de setiembre de 2019 en San Rafael de Heredia.

En cuanto al día de los hechos, Iveth dijo que ella se enteró de la muerte de María tras recibir una llamada de su cuñado, quien le dijo que su hermana se había suicidado. Tacsan aseguró que hasta el día de hoy no cree esa versión, pues afirma que su hermana era incapaz de hacerse daño.

Cuando llegó a la casa de su hermana, a eso de las 8 p.m, Iveth fue recibida por Pérez, quien de inmediato se tiró a sus pies.

“Yo llegué y entrando por lo portones él se me arrodilló, estaba tranquilo, y me dijo: ‘Iveth, perdóneme, porque soy el único responsable, todo esto es mi culpa.

“Él no lloraba, era como si me estuviera contando que otra persona que no era su esposa hubiera muerto, no mostró ninguna afectación”, detalló.

Extraña situación

Tacsan dijo que ese día el apartamento de su hermana fue cerrado por el Organismo de Investigación Judicial, y en ese momento fue que ocurrió otra situación extraña con su cuñado.

“Cuando el OIJ dijo que iba a cerrar la escena nos pidieron irnos, él se acercó a mí y me pidió que lo dejara dormir en mi casa y de inmediato le dije que no, le dije que se fuera a quedar a donde su hermana (que vive a la par) y me dijo que la hermana tenía un bebé pequeño y si tocaba el timbre se despertaba.

“Entonces le dije que fuera a donde sus papás y la respuesta de él fue: ‘no, porque si me voy donde ellos los mato, eso dijo literalmente”, detalló.

Iveth también dijo que le chocó mucho la actitud de Pérez los días posteriores a la muerte de María, específicamente mencionó el día antes de que se hiciera la ceremonia de cremación de su hermana, pues aseguró que el acusado estaba tranquilo haciendo chistes, como si la fallecida no fuera su esposa.

Tacsan también señaló que la relación entre su hermana y Pérez estaba muy fracturada, principalmente porque María descubrió que su esposo le había sido infiel mientras trabajaba en el hospital de Liberia.

Por esa misma situación es que dos días antes de morir, según Iveth, María le dijo: “este mae ya me tiene harta”.