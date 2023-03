Hermanas perdieron a sus papás por un rayo y entre todos podemos cumplirle el sueño a una

Las tres hermanas son un equipazo, la más pequeña es Kristel, Lupe usa suéter gris y la de anteojos es Jazmín. Fotos: Cortesía. (Cortesía)

La vida de tres hermanas cambió el 30 de mayo del 2021, cuando un rayo les arrebató a sus papás, desde aquel día han vivido muchos momentos de tristeza por su ausencia, pero luchan por salir adelante y ahorita la mayor busca ayuda para cumplirle el sueño a una de ellas.

Ese sueño, cargado de sentimientos, era una ilusión que también tenían sus padres.

Jazmín Acuña Hidalgo tiene 24 años y, desde hace casi dos, se hace cargo de sus hermanitas Kristel y Guadalupe, de 6 y 14 años.

La tragedia que ellas vivieron marcó muchos corazones. Aquel 30 de mayo, los papás, Javier Acuña Saldaña, de 46 años, y Sarita Hidalgo Arguedas, de 40, fallecieron por la descarga de un rayo en el mirador en El Ceibo de Buenos Aires, en la zona sur del país.

Los esposos estaban sentados, se estaban dando un beso y, cuando la pequeña Kristel les estaba tomando una foto, un rayo en seco los impactó.

Según Jazmín, ese día no había mal clima, ni llovía, Kristel estaba en medio de sus papitos, para todos es un milagro que sobreviviera.

No hay día en que estas tres hermanas no piensen y extrañen a sus padres y la hermana mayor no deja de luchar por darles mucho amor y todo lo necesario para poder seguir.

La pareja falleció en Buenos Aires luego de ser alcanzada por un rayo. foto: Cortesía.

Las hermanas extrañan mucho a sus padres. Fotos: Cortesía.

Ella nos contó que Lupe, como le dicen de cariño a Guadalupe, cumplirá 15 años el 18 de marzo.

“Cuando yo cumplí mis 15 años, por situaciones económicas, no me pudieron celebrar, entonces mi mamá siempre decía que cuando llegara el cumpleaños de Lupe haríamos todo lo posible por festejar, aunque fuera humildemente, ellas soñaban con que mi hermana usara un vestido de color rojo, mi mamá no era costurera, pero se la jugaba en la máquina, y yo sé que si mamá estuviera, fijo le confecciona a mi hermana el vestido, ese era un tema que nos llenaba de mucha ilusión”, dijo Jazmín.

La joven, quien se ha convertido en la mamá de sus hermanitas, asegura que ella sabe que cualquier fiesta conlleva un gasto que ella ahorita no puede asumir por la responsabilidad que tiene, por lo que ha pedido ayuda a algunos conocidos.

Jazmín se convirtió en la mamá de sus hermanas, ella es quien las cuida de ellas y vela por sus estudios y felicidad. Foto: Cortesía. (Cortesía)

“Yo quiero darle esa alegría a mi hermana, la ausencia de ellos ha sido algo muy dolorosa, queremos hacerle algo bonito, poder vestirla como una princesa, yo no tuve fiesta de quinceaños, mami tampoco, para ella (mamá) era un sueño poder vestirla y arreglarla como no pudo conmigo. Quiero hacer hasta lo imposible para no dejarle pasar este día, pero no tengo los medios económicos suficientes, por lo que la madrina de Lupe y yo pensamos en pedirle apoyo a amigos y conocidos para juntar algunas cositas”, dijo la valiente hermana.

Jazmín vio que su hermana tiene en su celular varias fotos de vestidos como el que soñaba, y el que tanto se imaginó con su mamá, que lo quería de color rojo porque su hija es blanquita y se vería muy hermosa.

Eso sí, Lupe sabe los esfuerzos que hacen las tres y por eso no dice nada de la posibilidad de festejar sus 15, pero hace unos días fueron al cumple de una prima y se puso nostálgica.

La hermana está tratando de que les presten un saloncito en la comunidad donde viven, el Club de Leones les está ayudando.

Su anhelo es que Lupe desfile con su vestido soñado, la coronita y los zapatos, además quieren hacer un arroz con pollo que es su comida favorita, decorar, tener música y un queque, para que atesore ese momento.

Algunas señoras cocineras les van a ayudar a preparar la comidita y también tienen alguien que les puede echar una manita con la confección del vestido.

“Yo soy honesta y no podría darle todo eso, para ella es un sueño”, dijo la hermana.

Ella asegura que han contado con el apoyo de muchas personas de corazón muy noble, quienes las han apoyado y les prometieron donar el queque, algunas cositas de decorar y la mitad de la tela de la del vestido.

Lupe es una muchacha estudiosa, tiene buenas calificaciones, es muy noble y cariñosa, por eso su hermana quiere festejarle a mediados de abril para tener un poquito más de tiempo.

Si usted quiere ayudar a Jazmín a cumplirle el sueño a está quinceañera la puede contactar al teléfono: 8631-7500, ese número tiene SINPE Móvil. Aunque ellas viven lejos, la madrina de Lupe es de San José y por medio de ella se pueden enviar ayuditas.