Hermano de víctima de femicidio le hace una sincera y dolorosa petición a sospechoso

Ana Otárola es la mujer asesinada en Guácimo (Cortesía)

Don Rónald Otárola pidió al sospechoso de matar a su hermana Ana Otárola de 47 años, que se entregue a la Policía, pues la familia no va descansar hasta verlo tras las rejas.

“Entréguese ya, lo vamos a encontrar”, dijo el dolido hermano.

Don Rónald encontró la mañana de este martes el cuerpo de su hermana, quien aparentemente fue víctima de femicidio.

El hallazgo se dio en una vivienda en el centro de Guácimo, en Limón.

Según contó Rónald , él no veía a su hermana desde el pasado sábado por lo que su madre y él se preocuparon y decidieron que él fuera a la casa y rompiera el candado de la puerta.

Ana vivía a 15 metros de su familia, y este martes salía un fuerte olor de la pequeña vivienda, para su madre Zoraida era muy extraño no verla pues ella pasaba pendiente de la señora siempre.

“La encontré muerta, la dejó cobijada, estaba envuelta y había sangre. No toqué nada, salí de la casa para avisar. Él (pareja de Ana) agarraba a mi hermana del cuello y yo ya le había dicho que no la tocara más. Él tenía el problema porque consumía drogas, se llevó una cocina de gas y ya me llamaron para decirme a quién se la vendió”, dijo.

Don Rónald asegura que su hermana le contó que cuando no le daba droga al sospechoso, la agredía.

“La última vez ella me dijo y yo salía de la casa con un tubo que tengo y le dije: ‘cuidado usted me le pega a mi hermana’ y él se quedó sentado sin decir nada”, dijo.

El OIJ se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo de la madre de dos hijos, quien era ama de casa y vivía con el hombre desde poco más de seis meses.

“Mi hermana no se metía con nadie, ella era una persona buena, nosotros tampoco nos metemos con nadie como para que le hicieran esto”, dijo el hermano.

Los vecinos estaban muy consternados por el hallazgo del cuerpo pues la señora era muy querida en la comunidad.

La Fuerza Pública confirmó que tiene un operativo por toda la zona. La pareja de la mujer tiene 24 años.

“Seguimos con la búsqueda de la persona sospechosa de cometer el femicidio”, dijo Edwar Monestel, jefe policial.

La mujer tendría cuatro días de haber sido asesinada. Su mamá comentó que ella ya le había dicho que si el hombre la agredía ella iba a ir a denunciarlo a la delegación que está por su vivienda.

Incluso, la mamá vio al sospechoso salir de la vivienda con dos maletas y un sartén eléctrico.

Don Rónald comentó que su hermana tenía la gran ilusión de visitar en estos días a una hija que vive en Sixaola. Sus hijos eran mayores de edad por lo que no vivían con ella.

Consultado el OIJ indicó que los agentes se encuentran trabajando en el sitio del hallazgo y será hasta más tarde que se refieran al caso por medio de la oficina de prensa.