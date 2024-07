Hermanos son las víctimas mortales de trágico paseo a la playa

Andrés y Alonso Ramírez Araya son los hermanos víctimas de un fatal accidente acuático en playa Chiquita de Puerto Viejo, en Talamanca de Limón.

El Colegio Académico Jiménez lamentó en sus redes sociales la muerte de Andrés, estudiante de sétimo grado, y de Alonso, egresado de la institución en el 2020.

Sus allegados también informaron en redes sociales que el funeral de Andrés se llevará a cabo este sábado 13 de julio, a las 10 a.m., en la iglesia católica de Guácimo centro, de donde son vecinos. En esa misma ceremonia despedirán a Alonso, quien se mantiene desaparecido.

Esta tragedia ocurrió este miércoles 10 de julio, cuando los hermanos disfrutaban de un paseo familiar en la playa. La Cruz Roja, junto guardavidas voluntarios, se mantienen haciendo rastreos con recorridos en la playa y una moto acuática para dar lo antes posible con el muchacho de 21 años.

Tatiana Díaz, coordinadora operativa de la Cruz Roja, le pide a las personas que siempre pregunten por las condiciones de las playas que visitan.

“Es importante recordarle a la población que si usted va a visitar playas o ríos, deba indagar con vecinos o conocedores del sector para saber el comportamiento del río o del mar en las últimas horas.

“Igualmente, si no se tiene capacidad para nadar no se debe ingresar al agua más arriba de la rodilla, importante recordar que si usted está con menores de edad, no los debe descuidar”, detalló Díaz.