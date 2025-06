Hermanos ticos fallecidos en Belice dejaron una huella imborrable en Escazú

Sidney Alejandra Ruiz Montenegro, de 21 años, y su hermano Juan David, de 20, fueron alumnos de la escuela El Carmen en San Antonio de Escazú.

María Antonieta Grijalba fue maestra de Sidney, cuando cursaba el cuarto grado escolar en el 2017, aún recuerda cuando supo que la familia se iría a vivir a Belice y cómo ella intentó persuadir a Francis Ninoska Montenegro, mamá de los estudiantes, para que se quedaran en Costa Rica.

Los hermanos murieron en un accidente de tránsito, el domingo anterior, en la autopista Thomas Vincent Ramos, cuando regresaban de un paseo con un profesor y varios amigos. El pick up en el que viajaban, aparentemente, se salió de la carretera y se estrelló contra una zanja, provocando la muerte de los muchachos.

Sidney Alejandra Ruiz Montenegro y su hermano Juan David estudiaron en el 2017 en la escuela El Carmen en San Antonio de Escazú. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“En los pocos meses que estuvo como estudiante conmigo en el cuarto grado tuvimos una linda relación de maestra a alumna, inclusive me acuerdo cuando se iba a ir, le dije a la mamá que para qué se iba tan lejos, se iba con los hijos y en Costa Rica se iba a quedar el papá, para mí era desbaratar un hogar, me acuerdo perfectamente esa comunicación con la mamá y ella lo que me dijo es que ella económicamente iba a estar mejor en Belice.

“Sidney iba con grandes expectativas porque desde que llegó a la escuela se notaba que era muy deportista, una niña sonriente y siempre le daba consejos a sus compañeritas, ella era un poco mayor que ellas”, expresó la docente.

Sidney Alejandra Ruiz Montenegro, estudió parte de su cuarto grado de escuela en el 2017 en la escuela El Carmen de San Antonio de Escazú. Foto: María Antonieta Grijalba para La Teja (María Antonieta Grijalba para La Teja/María Antonieta Grijalba para La Teja)

La maestra y la alumna mantuvieron comunicación por Facebook por la linda amistad que formaron; constantemente se comentaban en las publicaciones de cada una.

Grijalba, que actualmente es la directora de la escuela Estados Unidos de América en San Joaquín de Flores, Heredia se enteró de la tragedia justamente por las redes sociales y lamentó la pérdida.

También conoció a Juan David, quien estaba en un grado inferior, y a quien Sidney siempre procuraba cuidarlo.

Directora escolar María Antonieta Grijalba. Foto: María Antonieta Grijalba para La Teja (María Antonieta Grijalba para La Teja/María Antonieta Grijalba para La Teja)

La maestra esperaba que en algún momento volvería a ver a Sidney y a su hermano personalmente, porque ambos adoraban a Costa Rica y a donde fueran llevaban la bandera costarricense.

