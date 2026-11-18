María Pía Rodríguez, hija del periodista Camilo Rodríguez, se despidió este miércoles de su papá con un emotivo mensaje que les dejó el corazón hecho pedazos a todas las personas que asistieron a las honras fúnebres del comunicador. Fue la propia familia de la joven la que le pidió que leyera el mensaje.

Aferrada a la fotografía de su papá y con la voz entrecortada, la joven aguantó el llanto mientras leía delante de todos el mensaje de despedida que le escribió a su papá, quien fue asesinado la tarde del pasado lunes en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

“No sé cómo despedirme, y aun así hoy me toca decirte adiós, papito. Nunca imaginé tener que hacerlo, y menos de esta manera, quisiera tenerte aquí por última vez, darte un beso, un abrazo y decirte cuánto te amo y lo orgullosa que estoy de ti, del gran hombre que fuiste”, dijo la muchacha.

La joven dijo que no existen palabras para explicar lo mucho que va a extrañar a su papá, quien le fue arrebatado de la forma más cruel.

María Pía estuvo aferrada a la foto de su papá. (Rafael Pacheco /La Nación)

“Me duele pensar en todos los momentos que ya no vamos a poder compartir, en lo que quisiera contarte o simplemente en esos días en los que la vida pesa un poquito más y necesito ir corriendo a tu regazo por un abrazo para sentirme segura.

“En tantos momentos en los que voy a querer tenerte a mi lado. Hoy me quedo con todo lo lindo, con los recuerdos, tu amor, tus enseñanzas, los pocos regaños, porque no me sabías regañar”.

La paz que necesitaba

En su mensaje, María Pía también le pidió a Dios que recibiera a su papá con la paz que él tanto anheló en esta tierra.

“Le pido a Dios que te reciba en sus brazos y te dé esa paz que tanto necesitas. También le pido que me dé fuerzas para aprender a vivir sin ti, porque no sé cómo hacerlo, porque te vas a separar físicamente de mí, pero nunca de mi corazón”.

La iglesia estuvo repleta de personas que llegaron a despedirse del comunicador. (Foto: Silvia Coto. /Foto: Silvia Coto.)

En medio de su dolor, a pesar de ser una adolescente, la joven reconoció que aún es una niña que necesita a su papá y que le dolerá por el resto de su vida no tenerlo al lado para celebrar todos esos sueños y metas de los que habían hablado durante años.

“Me duele saber que voy a tener que crecer sin poder tenerte a mi lado, voy a cumplir mis sueños y alcanzar tantas cosas que hablamos y quisiera poder correr a abrazarte y decirte: ‘Papito, lo logramos’.

“Papito, no me vas a ver cumplir muchas cosas de las que hablamos y de las que tanto soñábamos, no me vas a ver graduarme, no vas a poder ayudarme a elegir una carrera, como me lo prometiste (...) y todos los momentos que aún nos quedaban por vivir. Todavía tenía tantos logros que quería dedicarte y tantos abrazos que me faltaba por darte”.

Funeral del comunicador Camilo Rodríguez. Foto: Silvia Coto. (Foto: Silvia Coto. /Foto: Silvia Coto.)

La joven hija del periodista agradeció los mensajes y oraciones que su familia ha recibido tras la muerte de su papá porque estos han sido una muestra del cariño que Camilo se ganó en vida.

“Nos llena el corazón saber cuánto quisieron a mi papito y lo importante que fue para tantas personas. Gracias por acompañarnos y hacernos sentir que no estamos solos en estos momentos.

“Papito, gracias por elegirme como tu hija, gracias por querer tanto a mi mamá, por amarme tanto y por hacerme sentir siempre tan orgullosa de ti”.

El funeral del comunicador se realizó la tarde de este miércoles en la catedral de Cartago.