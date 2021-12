Hija de fallecido en explosión en Cartago: “Mi papá siempre luchaba por darnos los mejor”

Los bomberos determinaron que la onda de la explosión afectó 75 metros. Foto: K. Calderón

La familia de Alberto Segura Flores, de 55 años y quien falleció en la explosión ocurrida la tarde del martes en el barrio La Pitahaya, en Cartago, lo recuerda como alguien que siempre velaba por sus parientes y muy querido por los vecinos.

Su hija Viviana Segura contó que en la casa donde fue el estallido vivían seis personas y que al momento de la emergencia, su papá estaba en la parte trasera con un primo, un tío y un amigo (no dio las identidades), quienes resultaron quemados de gravedad.

Este miércoles los daños en techos y ventanas tenían asombrados a los vecinos. Foto: K. Calderón

Viviana, su bebita de 10 meses y su mamá estaban en la cocina y un allegado pegaba cerámica en el corredor.

“No sabemos cómo estamos vivos porque todo nos cayó encima, mi mamá está muy golpeada y mi bebé es un milagro, no le pasó nada. Yo tuve una quemadura en un pie y varios golpes”, dijo.

Está imagen quedó intacta tras la explosión. Foto: K. Calderón

“La casa sufrió daños y la de los vecinos de la par también; papi era el sustento del hogar, veía por todos, no sabemos cómo vamos a hacer para empezar”, añadió la joven.

Alberto Segura Flores, de 55 años, es la víctima mortal de la explosión. Foto Suministrada (Keyna Calderón)

El señor que pegaba la cerámica fue quien les ayudó a salir de la casa.

A doña Miriam, esposa de don Alberto, la llevaron al Hospital Max Peralta, lo mismo que a su nietita bebé, y horas después les dieron la salida.

Viviana cuenta que ella no se fijó en lo que hacía su padre cuando ocurrió la explosión; afirma, eso sí, que al señor le gustaba mucho la pólvora.

“Ahorita hay muchos rumores que no son ciertos, era muy poco (de pólvora) lo que había adentro, era para nosotros para el 31 de diciembre. Papi les regalaba a familiares, no era una cantidad grande, no sé cómo ocurrió (el estallido), si por corriente o por los mismos fuegos artificiales”, sostuvo.

Aseguró que a su papá le gustaba ayudar a los demás.

“Siempre luchaba por nosotros y por darnos los mejor. Siempre estaba conmigo, nosotros éramos dos hijos, pero mi hermano está desde hace dos años en el cielo; papi siempre hacía lo posible por ver por todos, por el bien de sus nietos, era un excelente papá, muy estricto, pero gracias a eso aprendimos muchas cosas, era un buen esposo”, añadió.

Viviana cuenta que su papá se dedicaba a los trabajos de construcción, así se ganaba la vida durante todo el año.

Algunos vecinos están apoyando a la familia para poder cubrir los gastos del funeral.

Muchos afectados

Los cuerpos de socorro detallaron este miércoles que durante la emergencia atendieron a 18 personas, de estas solo siete fueron llevadas al Hospital Max Peralta, en Cartago, tres hombres iban graves por las quemaduras y de estos, dos tuvieron que ser trasladados al Calderón Guardia y al San Juan de Dios.

Uno tenía el 90% de la superficie de la piel quemada y el otro un 60%; el tercero sigue en el centro médico cartaginés con quemaduras en el 12 % del cuerpo.

Don Alberto había perdido a su hijo Cristian Segura, de 25 años, el 26 de junio del 2019, cuando fue asesinado a balazos en Guadalupe de Cartago. Un hombre vestido de negro y con casco de motociclista se metió hasta la oficina de una central de taxis informales y le disparó al muchacho mientras conversaba con una mujer. Segura se ganaba la vida como transportista.

Empezó la investigación

Los expertos en investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos aseguraron que la onda de la explosión afectó un radio de 75 metros.

Algunos vecinos tuvieron daños en sus patios pues colindaban con la vivienda afectada. K. Calderón

Los investigadores llegaron a la vivienda muy temprano este miércoles 29 de diciembre. Uno de ellos es Andrés Hernández, quien explicó que la afectación es de entre 50 y 75 metros cuadrados, según lo que han podido determinar por el punto de origen y el tipo de materiales que había en la casa.

“Tenía que haber un recipiente donde tenían la pólvora y si hay una mala manipulación, esa concentración lo que genera es una explosión. La pólvora que estaban utilizando para envasar en pequeños cartuchos fue lo que generó la explosión”, explicó Hernández, quien recalcó que la investigación apenas se inicia.

Carga grande

Aunque es difícil determinarlo, los expertos creen que en la vivienda había no menos de 5 kilos de pólvora.

“El tenerla en un espacio cerrado hace que la explosión sea más violenta”, dijo Hernández.

En la casa encontraron cuartos de dinamita y algunas colillas de cigarros.

Algunos vecinos afirmaron el martes que habían denunciado la fabricación de pólvora en la casa ante el Ministerio de Salud, pero esta institución dijo a La Teja este miércoles que no es así: “en el área rectora de Salud de Cartago no constan en sus registros denuncias interpuestas por los vecinos sobre la venta y fabricación de pólvora, asimismo no existe solicitud de permiso sanitario de funcionamiento para esta actividad”.