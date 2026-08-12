Hija de Macho Coca podría enfrentar la misma medida cautelar que los otros 61 sospechosos del caso Leviatán

Melanie Fabiola Bell Ramírez, de 29 años, hija de Macho Coca, podría pasar hasta un año en prisión preventiva mientras avanza la investigación del Caso Leviatán.

La Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitó esa medida cautelar la mañana de este miércoles, 12 de agosto, ante el Juzgado, como parte de la audiencia que se realiza contra las personas imputadas en este expediente.

La solicitud de un año de prisión preventiva no es únicamente contra Bell Ramírez. La Fiscalía pidió la misma medida para los 62 imputados que enfrentan la audiencia, entre ellos la pareja de Melanie, Joseph Eduardo Casanova Duartes, de 32 años.

La audiencia contra las 62 personas vinculadas al Caso Leviatán comenzó el pasado 30 de julio y continúa en desarrollo.

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Melanie Fabiola Bell, hija de Macho Coca y su esposo se entregaron a las autoridades el 30 de julio del 2026. Foto MSP. (MSP/Hija de Macho Coca y su esposo se entregan a las autoridades. Foto MSP.)

Este miércoles, luego de la exposición de la Fiscalía sobre las medidas cautelares solicitadas, el proceso avanzó a la etapa en la que los abogados de la defensa técnica de cada uno de los imputados presentaron sus argumentos ante el juzgado.

Por ahora, la solicitud de prisión preventiva corresponde a la petición planteada por la Fiscalía y no representa todavía una decisión del Juzgado. Será el juez quien determine si acoge la medida y bajo qué condiciones.

El expediente corresponde a la causa 24-000078-0472-PE, en la que figuran las 62 personas imputadas.

La audiencia continúa mientras las defensas técnicas exponen sus argumentos. Una vez concluida esta etapa, el juzgado deberá valorar las posiciones de las partes antes de resolver las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.