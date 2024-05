Hija de mujer asesinada en cuartería: “Ese hombre no solo mató a mi mamá, nos mató a todos”

Aracely Rodríguez es la mujer asesinada en una cuartería en febrero de este año. Foto cortesía.

El atroz femicidio de Aracely Rodríguez, de 48 años, quien fue asesinada en una cuartería en San José, no solo acabó con su vida sino con la de sus cuatro hijos, quienes se encuentran sumidos en la tristeza y el dolor que les dejó ese terrible hecho.

Así lo contó a La Teja Michelle Álvarez Rodríguez, hija de Aracely, quien dijo que la muerte de su madre tiene a toda su familia con el corazón hecho pedazos.

“Ese hombre no solo mató a mi mamá, nos mató a los cuatro hijos, a todos nos tiene muy mal esta perdida, no queremos aceptar que alguien nos la quitó”, dijo Álvarez.

El crimen habría sido cometido por la pareja de Aracely, un nicaragüense apellidado Lejarza, de 24 años, el pasado 27 de febrero dentro de una cuartería ubicada en las inmediaciones de la estación de servicio La Castellana.

“Al parecer el día de los hechos, el sospechoso y la víctima, quienes eran pareja sentimental, se encontraban dentro del inmueble y en un momento determinado, este sujeto habría agredido físicamente a la femenina y posteriormente la habría asfixiado hasta causarle la muerte”, detalló el OIJ.

De acuerdo con la Policía Judicial, tras cometer el femicidio, Lejarza se dio a la fuga, por lo que actualmente podría encontrarse escondido en Guanacaste o Nicaragua.

Mujer asesinada en cuartería era agredida y manipulada

Michelle contó que su mamá y el sospechoso tenían una relación sentimental desde hace más de año y medio, ellos se conocieron una marisquería ubicada en las inmediaciones de la Castellana.

Sin embargo, la joven dejo entrever que no estaba de acuerdo con la relación que su mamá mantenía con Lejarza, pues contó que este agredía a su madre constantemente.

“Ella vivía en San José, pero no tenía un lugar fijo por ese tipo, ya que él siempre la agredía mucho y yo creo que me la manipulaba, nunca la pude entender, cómo no lo dejó, pero me puse a pensar que yo tuve una relación así, de chantaje y manipulación, porque son el tipo de hombres que nos amenazan con nuestros hijos y ahí uno cede”, dijo Álvarez.

El sospechoso habría huido a Guanacaste o Nicaragua. Foto OIJ.

Según Michelle, su mamá tenía aproximadamente una semana de estar viviendo en esa cuartería junto al sospechoso, ella dijo que hay varias personas que lo aseguran.

“El dueño de la cuartería dijo que ese infeliz llegó a pedirle trabajo y un lugar donde pasar la noche, porque supuestamente iba llegando de Nicaragua y no tenía donde estar y que solo llegó a matarla, pero no es así”.

Si usted ha visto al sospechoso comuníquese con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Terrible noticia el asesinato de mujer en cuartería

En cuanto a la triste noticia sobre la muerte de su mamá, Michelle contó que ella se enteró ocho días después de que ocurriera esa tragedia, pues a veces pasaba varios días sin saber nada de su madre.

“Me di cuenta porque el OIJ contactó a mi hermana que andaba de viaje en Colombia y ella nos trató de localizar al resto de hermanos para el reconocimiento de cuerpo pero no pudo, porque yo estaba sin teléfono y mis otros hermanos lo tenían apagado, entonces, fueron dos primas quienes reconocieron que efectivamente era mi mamá”.

La hermana menor de Álvarez fue la primera en enterarse de lo sucedido y ella se encargo de comunicárselo al resto de la familia.

“Nos dijo que la mataron en una cuartería, en ese momento yo no sabia qué hacer, gritaba desesperada por ir a buscarla, fui y no estaba por ningún lado, no paraba de llorar y hasta la fecha esto me está ahogando”, dijo Michelle.

“Solo pienso en el momento que él me la mató, la impotencia que ella sentía al ver que ya iba en serio, esa imagen no me la puedo quitar de mi cabeza”. — Michelle Álvarez, hija de Aracely.

Rodríguez es recordada como una mamá y abuela muy cariñosa. Foto cortesía.

Último abrazo

Por cosas del destino, la última vez que Michelle estuvo con su mamá fue el día en el que ella fue asesinada, para ese momento tenían un mes de no verse, por lo que fue un momento muy especial para ambas.

“La fui a buscar y hablé con ella, mi mamá lloró y me pidió perdón, le dije que no tenía nada que perdonarle y me abrazo como nunca en la vida. Le dije no me abrazara así, porque sentía que era como si se estuviera despidiendo de mi, como si no la fuera a volver a ver y ocho días después di cuenta que me la mataron”.

Álvarez dijo que recordará a su “reina bella” como una excelente mujer y amiga incondicional, que como todo ser humano tuvo sus errores, pero que siempre será recordada por lo bueno y por el amor que le tenía a su familia.

“Cuando estaba con nosotros era la mamá perfecta, nos reíamos de las historias de ella, nos contaba los pachos que le pasaban, no parábamos de reírnos con ella. Eso me mata, que ya no la voy a tener mas en mi vida, que ya no voy a poder escuchar sus risas, ver su carita, porque era una mujer tan bella mi madre”.

En cuanto a Lejarza, Michelle indicó que ella y el resto de su familia le piden al OIJ que hagan hasta lo imposible por detenerlo, para que la muerte de su mamá no quede impune.

“Él tiene que pagar por arrebatarnos a nuestra mamá, yo exijo que el OIJ lo capture y pague todo el mal que nos hizo”, agregó.