Hija de trabajadora de Teletica que salió a pasear a su perra apareció con vida

La adolescente Kenyi Valeria Ávalos Rodríguez, de 17 años, fue ubicada con vida por sus allegados, la mañana de este miércoles.

La joven, hija de una trabajadora de Teletica, había sido reportada como desaparecida el lunes 3 de noviembre, cuando salió de su casa en San Miguel de Desamparados para pasear a su perrita, Sisi Camila, y no regresó.

Su caso generó gran preocupación y una amplia movilización tanto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como de familiares, amigos y vecinos.

Kenyi Valeria Ávalos Rodríguez, de 17 años, desapareció cuando salió a pasear a su perra de nombre Sisi Camila. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

En cámaras de seguridad se le observó caminando con su mascota, pero luego se le perdió el rastro, lo que motivó la difusión de su fotografía en redes sociales y medios de comunicación.

Allegados confirmaron que Kenyi Valeria fue encontrada, sana y salva, luego de una intervención de familiares y vecinos de la que no se dieron más detalles, y ya se encuentra junto a su familia.

El OIJ aún maneja el caso como desaparición pues al parecer la denuncia sigue puesta.