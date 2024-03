Hija de viejito sospechoso de matar a abogado: “No tengo palabras para describir el dolor que siento”

Según las autoridades, Esquivel acabó con la vida de su abogado de seis disparos. Foto: Tomada de Guana/Noticias

La hija del señor apellidado Esquivel, de 84 años, que fue detenido como sospechoso de asesinar a balazos a su propio abogado en Nicoya, Guanacaste, describió esta situación como la más dolorosa que ha tenido que enfrentar en toda su vida.

La mujer, quien pidió que su nombre no fuera publicado, le dijo a La Teja que este hecho significó un doble golpe para ella, pues además de ver a su papá involucrado en un hecho tan grave, también se dio la pérdida de una persona a la que le tenía mucha estima y cariño.

“La gente no se da cuenta lo que impacta esto, es mi papá, mi amigo y el abogado era una gran persona. Es muy duro y me duele que la gente no tenga empatía”, dijo la hija de Esquivel.

El trágico hecho ocurrió la mañana del pasado miércoles 28 de febrero, cuando el adulto mayor se presentó armado a la oficina de su abogado, Rodolfo Quirós Campos, de 42 años; ubicada en el centro de Nicoya.

“El sospechoso habría llegado hasta ese lugar y habría disparado en varias ocasiones contra el ahora fallecido. Al realizar la inspección del cuerpo se determinó que este presentaba seis impactos de bala en el pecho, el estómago y la axila”, informó ese día el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Tras los hechos, trascendió que Esquivel se subió a un taxi para regresar a su casa, ubicada en ese mismo cantón. Aproximadamente 15 minutos después, oficiales de la Fuerza Pública llegaron a buscarlo y el señor se entregó sin oponer ningún tipo de resistencia.

“A don Rodolfo lo conocí como un gran esposo y un gran padre, de hecho en Nicoya usted puede preguntar y muchísima gente le va a decir lo mismo”. — Hija del sospechoso.

Una tragedia

La hija del adulto mayor con mucho respeto indicó que de momento no querían hablar mucho sobre la situación, pues se encontraban haciendo las vueltas para ver qué sucedería con el caso de su papá. Lo que sí dejó muy claro es que todos sus familiares están muy afectados por lo sucedido.

La hija del sospechoso describió al abogado como un hombre integro y honesto que siempre la ayudó a ella y a su papá. Foto: Redes Sociales

“Esto es una tragedia, nada me ha golpeado tanto como esta situación, no tengo palabras para describir el dolor que siento. No me explicó qué pasó, cómo pudo pasar una cosa así”, dijo la mujer.

Como si la situación no fuera lo suficientemente difícil, la hija de Esquivel dijo que también siente un gran dolor por Rodolfo, pero especialmente por su esposa y sus dos pequeños hijos.

“Quedó una viuda y sus dos bebés, que los conozco, que los vi, yo sé cuanto amaba don Rodolfo a su familia, era un padre íntegro, un esposo admirable, un abogado de mucho respeto”.

La mujer también confirmó que Quirós era su abogado y el de su papá, y que tenía aproximadamente ocho años de ayudarlos con trámites legales, tiempo en el que nunca les había quedado mal.

Un día antes

La hija de Esquivel dijo que por cosas del destino, ella conversó con el abogado un día antes de que ocurrieran los hechos, incluso quedaron en que volverían a conversar este viernes.

“Hablamos un día antes de que eso pasara, porque había cosas que teníamos que arreglar, yo hablaba con don Rodolfo dos o tres veces por semana, a veces pasaba a su oficina y conversábamos, a veces ni siquiera de temas legales, conversábamos mucho de mi papá, porque él estaba muy mayor y estábamos poniendo todo en regla”.

Incluso recordó que en esa última conversación Quirós le dijo que él la estimaba mucho, a ella y a su papá, pues fueron unos de sus primeros clientes, razón por la cual les guardaba mucho aprecio.

“A veces si tenía alguna duda o inquietud, la persona a la que llamaba era a don Rodolfo, nosotros teníamos aproximadamente ocho años de estar con él en las cosas legales y en el último tiempo después de que mi papá sufrió un infarto, en el 2020, él fue la persona que más me apoyó con documentos, con cosas para arreglar, para que si pasara algo no hubiera enredos”, destacó.

Prueba será clave

La Teja consultó al Ministerio Público sobre la situación jurídica de Esquivel y respondió que el futuro del adulto mayor dependerá directamente de una prueba psiquiátrica que se le realizaría próximamente.

“La Fiscalía de Nicoya informó que al sospechoso se le debe realizar una prueba psiquiátrica, en el Complejo de Ciencias Forenses. Si se determina que esta persona sufre alguna limitación mental, entonces será internado por un mes en el Centro de Atención de Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL)”, detalló la Fiscalía.

Sin embargo, el Ministerio Público también aclaró que si en dicha prueba se concluye que Esquivel no cuenta con ninguna limitación, se deberá hacer una nueva audiencia para solicitar otro tipo de medida cautelar en su contra.

Este medio consultó al Ministerio Público cuándo se realizaría dicha prueba, pero respondieron que desconocían esa información, pues “ya no es competencia de la Fiscalía”.