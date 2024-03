Hija menor de mujer asesinada todavía espera que su mamá regrese

Una niña cumplirá cinco años en mayo próximo y a su corta edad aún no comprende que su mamá no regresará con ella porque un desalmado la atacó y le arrebató su vida, razón por la cual, la inocente pregunta con frecuencia cuándo volverá su mamá.

La pequeña es la hija menor de Franciny Pamela Duarte Araya, de 28 años, quien primero fue reportada como desaparecida, pero luego sus restos fueron hallados en el río Barranca, Puntarenas.

Este 30 de marzo se cumplirán dos años de que sus seres queridos la vieron por última vez con vida, cuando salió en bicicleta de la casa de su mamá, en el barrio Juanito Mora, en Barranca de Puntarenas. Ella dijo que iba a cerrar bien su casa, ubicada en la segunda entrada de este barrio porteño.

Ese momento fue el que aprovechó un tipo para atacarla de muerte. El principal sospechoso es de apellidos Zapata Gutiérrez, quien tiene una condena por abusar sexualmente de dos turistas inglesas en Manuel Antonio de Quepos, Puntarenas; además de intentar matar a una mujer en Caldera, Puntarenas solo para robarle las tenis cuando esta se ejercitaba.

Franciny Pamela Duarte Araya desapareció el 30 de marzo del 2022, en mayo de ese mismo año la encontraron muerta. Foto: Cortesía Franciny Duarte

La familia de Franciny sigue sin obtener justicia y frecuentemente soportan el dolor de escuchar a la más pequeñita de la familia preguntar por su mamá, tal y como lo señala Nancy Duarte, hermana de la fallecida.

“Esperamos que la justicia no tarde más, porque mi mamá pasa enferma a raíz de la ausencia de mi hermana y la chiquita pequeña pasa preguntando: ‘¿por qué mi mamá no ha venido?’, ¿cuándo viene mi mamá?’.

“Ella tenía dos añitos y aún tomaba pecho cuando dejó de ver a mi hermana y siempre es la que más pregunta por ella”, expresa Nancy.

Afirma que la hija mayor de su hermana tiene doce años y la otra nueve, ellas sí entienden que su mamá no regresará más y poco a poco tratan de llenar de alguna forma ese vacío.

“La más grandecita tiene un diario en la que escribe todo lo que vive y es su forma de sentir que se lo cuenta a la mamá, siempre lo esconde para que los demás no veamos lo que le escribe, solo en algunas ocasiones nos lo enseña, es la manera de sentir a su mamá cerca y de contarle lo que vive”, expresó la hermana de Franciny.

El único sospechoso del cruel ataque resultó ser un vecino lejano, a quien no le prestaban mucha atención; este tipo no era amigo de Franciny ni de ninguno de la familia, situación que confunde a los parientes al no entender por qué se ensañó con la joven madre hasta el punto de matarla.

Algunos lugareños dijeron que Franciny estaba cerca de Zapata cuando la vieron por última vez. Además, en mayo del 2022 las autoridades levantaron unos restos humanos y tras la autopsia, se confirmó que se trataba de la joven madre asesinada.

“Deseo tenerlo de frente para preguntarle, ¿por qué le hizo tanto daño a mi hermana?, ¿por qué dejó a tres niñas sin su madre y a una familia completa con este dolor?, no entendemos qué lo llevó a hacer tanto daño, nunca conocimos que mi hermana tuviera un problema con él”, manifestó la hermana.

Los familiares de Franciny esperan que pronto les den fecha para juicio, pues no quieren que el caso quede impune.

Zapata Gutiérrez además de matar a Franciny Duarte, violó a dos extranjeras en Manuel Antonio de Quepos y atacó a una mujer en Caldera. Foto OIJ.

Atacante de mujeres

Zapata es reconocido policialmente, incluso está en la cárcel descontando una sentencia de 30 años por los delitos de violación, privación de libertad agravada y robo agravado por atacar a dos turistas inglesas en Manuel Antonio de Quepos.

La sentencia fue impuesta en octubre del 2023; el ataque contra las extranjeras lo cometió luego de la muerte de Franciny, el sábado 7 de mayo del 2022.

Además, Zapata es sospechoso de atacar de once machetazos a Sonia Obando, cuando ella cumplía con su rutina de correr once kilómetros diarios por las mañanas en Caldera, Puntarenas; ella sobrevivió al hacerse la muerta, para luego pedir ayuda.