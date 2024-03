Hijita de ebanista desaparecido misteriosamente no se cansa de preguntar por su papá

Jorge Enrique Cuellar desapareció misteriosamente cuando se dirigía a recoger a su hija.

Desde el pasado viernes, la pequeña hija de ocho años del ebanista Jorge Enrique Cuellar Gómez no ha parado de preguntar dónde está su papá, quien desapareció de forma misteriosa cuando se dirigía a recogerla a la escuela.

Así lo contó a La Teja Lizeth Fernández, esposa de Jorge, quien agregó que desde ese día viven una verdadera pesadilla por la extraña desaparición de Cuellar, de 43 años.

“Mi hija es la que me dice: ‘Mamá, ¿Dónde está papá?¿Ya encontraron a papá?, entonces imagínese, ante toda esta angustia, yo tengo que estar fuerte para mi hija”, dijo Fernández a este medio.

El ebanista está desaparecido desde la tarde del pasado viernes 15 de marzo, cuando se le vio por última vez en el sector de Grecia, en Alajuela, donde pasó a un supermercado.

“La última vez que conversé con él fue a las 2:43 p.m., del viernes, porque le recordé que tenía que pasar a recoger a nuestra hija y luego a mí, porque íbamos para una cita, pero al ver que ellos no llegaban y ya tenía la cita encima empecé a llamarlo, ya en ese momento solo me salía la contestadora. Llamé a la escuela y resulta que tampoco había pasado por nuestra hija”, contó Fernández.

Carro abandonado

La esposa de Jorge dijo que a simple vista no se veían rastros de sangre en el interior de su carro.

Ante la desaparición de Jorge, sus seres queridos empezaron a realizar publicaciones en redes sociales para tratar de ubicarlo, y fue hasta la madrugada de este viernes que recibieron la primera información de importancia.

“Lo único que nos dijeron fue que el vehículo (de Jorge) estuvo en Santa Eulalia de Atenas desde las 4 p.m. del pasado viernes y los vecinos hicieron un reporte al 9-1-1, pero no vieron a nadie ni pasó nada. Yo me enteré de que el carro estaba ahí porque lo vieron en las redes sociales y me llamaron como a las 5 a.m. del sábado”, dijo Lizeth.

“A simple vista no se veían rastros de sangre en el carro, que es lo que le preguntan a uno”. — Lizeth Fernández, esposa de Jorge.

Tras recibir esa información, Lizeth y otros familiares de Jorge, viajaron al lugar para realizar una búsqueda, sin embargo, esta se ha complicado, pues se trata de una zona con muchos precipicios y de difícil acceso.

Aunque los familiares del ebanista presentaron la denuncia por su desaparición desde el pasado viernes, su esposa comentó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició con las labores de rastreo en la zona hasta este lunes.

“Han sido momentos muy angustiantes, porque hemos tratado de hacer todo lo posible para mover eso (la investigación) y ver que nos dijeron que hasta el lunes iniciaban ha sido muy desgastante”.

Si usted ha visto a Jorge o tiene información sobre su paradero, comuníquese con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.