Hijo de familia que habría ordenado asesinato de barbero fue “amigo” de la víctima

Aracelly Corea, mamá del barbero Sergio Corea Sandino, sintió una serie de emociones al enterarse que las autoridades judiciales tenían a los principales sospechosos del homicidio de su hijo.

Asegura que solo sintió agradecimiento con estas detenciones y solo espera que haya justicia.

Los sospechosos son un hombre de apellido Núñez, de 55 años; una mamá, de apellido González, de 45 años; dos hijos de apellidos Bonilla González, un joven de 22 años y una mujer de 25 años; así como a una nuera de apellido Andino de 32 años.

Los detenidos eran vecinos de la familia Corea; incluso, el muchacho detenido (el de 22 años) iba a la casa de Aracelly y era amigo de su hijo Sergio, ahora es uno de los principales sospechosos.

La mamá del barbero señala que es cierta la hipótesis que manejan las autoridades y espera que la imagen de su hijo se limpie, pues algunos lugareños habrían manifestado que lo mataron en un ajustes de cuentas, sin saber que él lo único que buscaba era justicia por un accidente de tránsito del que ella y su otro hijo de nombre Yasdany sufrieron.

Barbero Sergio Corea Sandino, de 24 años, fue asesinado por pedir justicia por un atropello que sufrió su mamá y hermano. Foto: Tomada de FB

Al parecer, integrantes de esta familia los atropellaron y, como consecuencia de los golpes, Aracelly sufrió fracturas y a su hijo Yasdany le amputaron una pierna.

“Esta noticia me da tristeza y alegría, porque muchas personas dijeron que a mi hijo lo mataron en un ajuste de cuentas, pero yo sabía el hijo que crié, él no tenía vicios, no andaba en malos pasos; incluso, recuerdo el día que me atropellaron y él amaneció conmigo en el hospital para cuidarme, luego me dijo que estaba haciendo rifas y trabajaba más para ayudarnos con los gastos”, manifestó esta madre.

Una familia vecina de Limón fue detenida por el OIJ por ser sospechosa de ordenar el homicidio del barbero Sergio Corea Sandino, de 24 años. Foto: OIJ

Doña Aracelly asegura que nunca ha tenido problemas con nadie en la comunidad y todo habría comenzado por una imprudencia de la familia detenida que los atropelló. Además, teme que otras personas sean víctimas de algún otro atropello en el que sus vidas también corran peligro.

La familia detenida es sospechosa de ser la autora intelectual (dar la orden) del asesinato ocurrido el 25 de febrero del año anterior en perjuicio de un barbero.