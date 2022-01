Hijo de Losilla a motociclista: “Si tiene cargo de conciencia que se libere y se entregue”

Losilla era uno de los aficionados más famosos y queridos del Deportivo Saprissa. Foto: Albert Marin

Luis Brenes, hijo de don Víctor Manuel Brenes Vargas, mejor conocido como Losilla y quien era uno de los aficionados más famosos y queridos del Deportivo Saprissa, le envió un mensaje al motociclista que acabó con la vida de su papá.

El fatal accidente ocurrió el pasado 7 de diciembre en Fátima de Desamparados, cuando Losilla iba a cruzar la calle que pasa frente al residencial en el que vivía.

“A él lo perdoné de corazón, mi familia también lo perdonó, un accidente le puede pasar a cualquiera, pero por favor le pido que tome conciencia y aparezca, que se entregue a las autoridades para que brinde su testimonio.

“Yo le digo a él que si tiene ese cargo de conciencia que se libere y se entregué, que no se esconda más, para que así viva tranquilo, porque no creo que la conciencia de él esté bien”, dijo Brenes.

Luis envió este mensaje luego de que el miércoles el OIJ difundiera en redes sociales un video en el que se observa al motociclista sospechoso, quien luego de que la ambulancia se llevó a Losilla, juntó la moto y se fue caminando, desde ese día no se sabe nada del sospechoso.

Brenes contó que vio dicho video hasta la mañana de este jueves, pues cuando fue difundido él se encontraba en el funeral de su abuelito, por lo que estaba muy sensible como para observarlo.

“Obvio que me movió las fibras, porque yo estuve ahí, inclusive hasta le pregunté (al motociclista) si estaba bien, porque tenía una rodilla raspada y todo, me dijo que estaba bien, pero que no se pudo quitar a papi”, recordó.

Muy querido — Losilla se hizo famoso porque siempre iba al Estadio Ricardo Saprissa envuelto en una bandera morada y blanca y por su ceguera, un radio le describía el partido y no se perdía un solo detalle.

De la zona

Brenes contó que hasta el momento no han recibido información sobre el paradero del motociclista, pero dijo que él está casi seguro de que ese sujeto vive cerca de dónde ocurrió el fatal accidente.

El joven motociclista simplemente levantó su moto y se fue del lugar caminando. Foto OIJ. (OIJ)

“Él tiene que ser de Patarrá, porque en el video se le observa caminando por la plaza, si él siguió por ese lado él tiene que ser de esas zonas de Patarrá o de Guatuso.

“Hay un grupo en redes sociales que se llama vecinos de Guatuso y Patarrá y sé que ahí ya subieron el video, ojalá la gente no tenga miedo y alguien pueda decir algo”.

Para Luis una de las cosas más dolorosas es que el motociclista ni siquiera se preocupó por el estado de salud de su papá, simplemente desapareció como si nada hubiera pasado.

“Él tenía que haberse quedado por el parte oficial, porque nosotros no sabemos si él tenía licencia, si venía borracho, si estaba al día, no sabemos nada de él, a como podía ser que viniera saliendo del trabajo, puede que sea una buena persona y le dio miedo al ver lo grave que estaba papi... pueden ser tantas cosas”, añadió.

Si usted sabe quién es este motociclista o dónde podría encontrarse comuníquese con el OIJ al teléfono 800–8000–645 o al WhatsApp 8800 0645 del Centro de Información Confidencial de la Policía Judicial.