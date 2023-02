Hijo de mujer que murió al carle árbol: “Me quedé afónico gritando, llamando a mi mamá”

Sonia Zúñiga fue despedida este lunes en Río Segundo de Alajuela. Foto: Cortesía (Cortesía)

Doña Sonia María Zúñiga Zúñiga, de 56 años, anhelaba poder irse a vivir a otro lugar lejos de El Erizo en Alajuela, donde murió la tarde del sábado después de que le cayó un árbol que fue tumbado por los fuertes vientos.

Su hijo Wilfredo Zúñiga nos contó que la mañana de este lunes 20 de febrero le dieron el último adiós a su mamita en Río Segundo de Alajuela.

Doña Sonia, quiera era oriunda de Puntarenas, se encontraba la tarde del sábado con sus dos hijos, su nuera y su nieta de 13 años en la casa en la que vivieron por 38 años, pocos minutos antes de la tragedia compartieron el almuerzo y después cada uno se fue para su respectivo cuarto.

“No nos dio chance de nada, el viento estaba muy fuerte, pero ni siquiera escuchamos nada que nos alertará, cuando nos dimos cuenta teníamos el techo en la cara, encima de nosotros, logramos salir y fue cuando no vimos a mi mamá”, recordó con gran tristeza.

Wilfredo empezó a buscar desesperado a su mamá.

“Yo siempre me escuchó como ronco, pero me quedé afónico gritando, llamando a mi mamá, yo le gritaba y le gritaba esperando una respuesta, pero nunca me contestó, yo fui el que la encontró, pero ella ya estaba debajo del árbol, yo le dije a mi hermano que mi mamá difícilmente estaba viva, esto ha sido muy duro”, relató el hijo.

La hija de 13 años de Wilfredo tuvo que ser atendida por una crisis nerviosa que sufrió.

Poco después los bomberos confirmaron la tragedia.

“Ese árbol se iba a cortar hace 12 o 15 años por temor, pero alguien llamó al Minae y dijeron que esos árboles no se pueden cortar porque uno se expone a una multa y por eso no se cortó”, recordó Zúñiga.

Para Wilfredo es como si su mamá presintiera algo porque cuenta que durante la vela, su hermano Jorge, le dijo que su mamá poco antes de la emergencia le comentó que el 2023 iba a ser duro para todos.

La casita de la familia quedó destrozada, apenas lograron salvar dos camas y lo que traían puesto.

Doña Sonia era ama de casa y era quien los chineaba a todos, según su hijo, siempre estaba al pendiente de ellos.

Los afectados se dieron cuando de lo que pasó cuando el techo les cayó encima. Fotos: Cortesía Bomberos

“Cuando nosotros llegamos aquí era muy diferente, a mi mamá ya no le gustaba vivir aquí, ella se quería ir para otro lugar, no decía a donde, pero esa era una ilusión que tenía. A ella lo que más le gustaba era ir a la iglesia, asistía a la iglesia Miel en Alajuela, para ella era sagrado ir todos los domingos”, dijo.

Wilfredo asegura que se sienten muy agradecidos con las personas y amigos que les han dado apoyo en estos días tan duros y por acompañarlos a despedir a su mamá.

En el sitio de la tragedia solo quedan algunas raíces del árbol que serán removidas este martes en la mañana.

“Los vecinos nos ayudaron a quitar el árbol, la Municipalidad contrató una empresa que vino con motosierras y siete personas para cortarlo y quitarlo y el domingo pasamos todo el día en eso, ya el terreno quedó limpio”, dijo el hombre quien se gana la vida como asistente de transportista.

La familia espera poder volver a levantar su casita.

La familia vive en El Erizo desde hace 38 años. (cortesía)

“Si yo pudiera y tuviera los recursos me iría de aquí con mi familia, pero no los tengo, necesitamos materiales para poder levantar la casa”, dijo.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Municipalidad de Alajuela ya realizó una inspección por la casa de los Zúñiga y de los otros dos vecinos que también sufrieron daños severos.

Gran persona

Una allegada de la mujer comentó que era una buena madre, una persona muy amable y que en algunas ocasiones habían conversado del temor que sentía por el gran higuerón que estaba cerca de su casa.

Los fuertes vientos que azotaron gran parte del país el sábado provocaron que el árbol, de 30 metros, se deslizara y cayera sobre las viviendas.

Las labores de los rescatistas en la zona se extendieron por casi seis horas. Además los vecinos comentaron que una niña de 10 años fue llevada al Hospital Nacional de Niños porque sufrió un golpe en la cabeza durante la emergencia, está en condición estable.

Desde el sábado el avance de un nuevo sistema de alta presión por el norte del Golfo de México, aumentó nuevamente la intensidad de los vientos alisios tanto en América Central como en Costa Rica, los efectos se extenderán durante toda la semana pero con menos intensidad.

Si usted quiere ayudar a la familia de doña Sonia los puede llamar al 8837-0505 de Wilfredo Zúñiga ese número tiene Sinpe Móvil.