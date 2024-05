“Hijo, te amo”, así fue la despedida de taxista informal que fue asesinado cruelmente

Don Fernando junto a su hijo Luis Diego. Foto: Cortesía Luis Diego González

La última vez que Luis Diego González vio a su padre, don Fernando González Fernández, de 71 años, este se despidió de él con una conmovedora frase, la cual ahora guardará para siempre en su corazón: “Hijo, te amo”.

Esas fueron las últimas palabras que “Cuty”, como le decían de cariño a don Fernando, le dijo a su amado hijo, pues cinco días después el señor, quien se ganaba la vida como taxista informal, fue asesinado de forma cruel por un falso cliente.

“Exactamente el domingo antes lo vi en la tarde y me dijo: ‘¿Qué, mi hijo, todo bien?’. Yo le respondí que todo bien y me dijo que tenía que hablar conmigo. Yo iba a meterme a un negocio en Orotina y él iba pasando y me dijo: ‘Hijo, te amo’, yo le dije que también y que luego hablábamos, pero se fue sin que pudiéramos hablar”, contó González a La Teja.

“Papi fue un hombre muy servicial, muy bondadoso, siempre estuvo para la gente, era demasiado querido y siempre se le veía alegre”. — Luis Diego González, hijo de don Fernando.

LEA MÁS: Trabajadora social habría cometido indignante acto con pensiones de viejitos de hogar de ancianos

El crimen que cobró la vida de este conocido y querido vecino de Orotina ocurrió la noche del pasado viernes 10 de mayo, cuando Cuty recibió una llamada para darle servicio a un supuesto cliente, quien habría sido la persona que le quitó la vida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el cuerpo de don Fernando fue encontrado por sus seres queridos la mañana del día siguiente, dentro de un manglar en el sector de Bajamar de Lagunillas, en Garabito de Puntarenas. Al parecer, el crimen fue para robarle el carrito con el que trabajaba y otras pertenencias.

Don Fernando era muy conocido y querido en Orotina. Foto: Cortesía Luis Diego González.

Desaparecido

Luis Diego contó que la pesadilla que vive su familia inició la noche de ese viernes, cuando se enteraron de que su papá no había regresado a su casa, lo que era muy extraño, pues lo más tarde que don Fernando solía llegar era a las 7 p.m.

“Nos dimos cuenta el viernes como a las 10 p.m. e inmediatamente empezamos a buscarlo por San Mateo, empezamos a preguntarle a todos los taxistas rojos e informales y fue un amigo de él, que estaba en el parque, quien nos dijo que a eso de las 5 p.m. mi papá recibió una llamada de un cliente que tenía que recoger en Bajamar y llevárselo para San José”.

Ante la extraña desaparición de su padre, González trató de contactarlo por todos los medios, pero el teléfono estaba apagado y su última conexión en WhatsApp fue poco después de las 5 p.m.

“Él no merecía morir así”. — Luis Diego González, hijo de don Fernando.

Los familiares y seres queridos de Cuty no perdieron el tiempo e iniciaron una búsqueda por varios sectores, incluido Bajamar, la cual se extendió hasta las 3 a.m. del sábado.

LEA MÁS: Vida de joven de apenas 16 años tuvo un trágico y sangriento final cuando estaba por llegar a su casa

“Al día siguiente unas primas empezaron la búsqueda a las 6 a.m. y como a las 7:30 a.m. fue cuando una de ellas lo encontró en Bajamar, tirado en el manglar. Mi papá tenía un disparo en el cuello, debajo de la oreja derecha”, dijo González.

Este es el carro que le robaron a don Fernando. Foto: Cortesía Luis Diego González.

Todo apunta a que la muerte de don Fernando se dio por un asalto, pues se llevaron su carro, su billetera y el reloj que andaba, que según su hijo era muy costoso.

Luis Diego dijo que su papá solo le daba servicio a personas conocidas y amigos, por lo que aún no saben por qué habría ido a recoger al sujeto que sería el sospechoso de su muerte.

Siempre pendiente de sus hijos

Don Fernando es recordado por sus familiares y seres queridos como un hombre alegre y de gran corazón, que siempre estaba pendiente de su familia y de ayudar al prójimo, por eso era tan querido en toda Orotina.

“A pesar de que él se separó de mi madre hace muchos años, siempre estuvo muy pendiente de mami y de nosotros. Mi mamá murió en enero del año pasado y después de eso no había día en el que no pasara a visitar a mis hermanos”.

González contó que por muchos años su papá trabajó como chofer en el Instituto de Desarrollo Agrario (conocido actualmente como el Inder) y tras pensionarse se dedicó a dar servicio de transporte a amigos y conocidos.

Tras el homicidio de don Fernando, su familia y el OIJ están pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con el carrito que él manejaba, un Kia Picanto blanco, modelo 2017 y placa SLG-190, pues sería una pieza clave para la investigación.

Si usted tiene información sobre este caso o sabe dónde podría estar el carro de don Fernando, contacte al OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.