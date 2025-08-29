Hombre al que encontraron apenas con vida sobre una calle habría sido víctima de una crueldad

El hombre fue encontrado la madrugada de este viernes. Foto Archivo. (Keyna Calderón, corresponsal GN)

Una calle en Guanacaste fue escenario de un lamentable hecho, pues en ese sitio encontraron a un hombre agonizando que, en apariencia, habría sido víctima de una crueldad.

LEA MÁS: Misterio crece sobre la desaparición de Rodrigo Badilla en Pico Blanco, Cruz Roja no halla pistas

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hombre fue encontrado a eso de las 4:30 a.m. de este viernes en una calle en Sardinal de Carrillo, en Guanacaste.

Aunque aún no se tiene certeza de lo que le sucedió, las autoridades presumen que fue atropellado por un conductor que luego siguió su camino como si nada hubiera pasado.

LEA MÁS: Un ataque a sangre fría y sanguinario a muchacho de 22 años genera terror en una comunidad

“Se informa de un hombre ubicado en vía pública, en apariencia, víctima de atropello. El hombre fue trasladado en condición crítica al hospital de Liberia”, agregó la Cruz Roja.

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad del hombre herido.

LEA MÁS: Así fue el impresionante operativo, en media calle, con el que el OIJ detuvo a quinto tico extraditable

La Policía Judicial estaría centrada en buscar cámaras de seguridad y realizar otras diligencias para tratar de identificar el vehículo que se habría visto involucrado en este hecho.