Sucesos

Hombre al que encontraron apenas con vida sobre una calle habría sido víctima de una crueldad

El hombre fue encontrado la madrugada de este viernes

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Cartago ambulancia
El hombre fue encontrado la madrugada de este viernes. Foto Archivo. (Keyna Calderón, corresponsal GN)

Una calle en Guanacaste fue escenario de un lamentable hecho, pues en ese sitio encontraron a un hombre agonizando que, en apariencia, habría sido víctima de una crueldad.

LEA MÁS: Misterio crece sobre la desaparición de Rodrigo Badilla en Pico Blanco, Cruz Roja no halla pistas

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hombre fue encontrado a eso de las 4:30 a.m. de este viernes en una calle en Sardinal de Carrillo, en Guanacaste.

Aunque aún no se tiene certeza de lo que le sucedió, las autoridades presumen que fue atropellado por un conductor que luego siguió su camino como si nada hubiera pasado.

LEA MÁS: Un ataque a sangre fría y sanguinario a muchacho de 22 años genera terror en una comunidad

“Se informa de un hombre ubicado en vía pública, en apariencia, víctima de atropello. El hombre fue trasladado en condición crítica al hospital de Liberia”, agregó la Cruz Roja.

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad del hombre herido.

LEA MÁS: Así fue el impresionante operativo, en media calle, con el que el OIJ detuvo a quinto tico extraditable

La Policía Judicial estaría centrada en buscar cámaras de seguridad y realizar otras diligencias para tratar de identificar el vehículo que se habría visto involucrado en este hecho.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hombre atropellado en GuanacasteCruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.