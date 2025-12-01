Hombre cae dentro de una fosa en San Francisco de Heredia, Cruz Roja trabaja en rescate

La Cruz Roja atiende este lunes una emergencia en Pereira de San Francisco Heredia donde un hombre cayó dentro de una fosa.

La alerta se recibió por medio del 911.

La Cruz Roja atiende el rescate de un hombre que cayó en una fosa en Heredia (cortesía/cortesía)

Según la información preliminar, se trata de un hombre que, por razones aún desconocidas, sufrió la terrible caída.

Ante el llamado, la Cruz Roja despachó al sitio unidades de rescate, personal de primera intervención y ambulancias de soporte avanzado y básico.

Los cruzrojistas trabajan en el sitio y siguen despachando unidades.

Noticia en desarrollo