Hombre corrió por su vida, pero fue alcanzado y asesinado a balazos en Los Guido

Un hombre fue asesinado la tarde de este viernes tras recibir varios disparos en el sector 5 de Los Guido, en Desamparados.

Según información preliminar, la víctima fue atacada por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. El hombre trató de correr para refugiarse, pero fue imposible y cayó cerca de una malla.

La Cruz Roja confirmó que el hombre recibió múltiples impactos de bala, en la cabeza y en el tórax.

últimas horas cruz roja (Cruz Roja/Cortesía)

Tras cometer el crimen, los sospechosos se dieron a la fuga en el mismo vehículo, según relataron testigos a las autoridades.

La escena fue asegurada por oficiales de la Fuerza Pública, mientras que están a la espera de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presenten para realizar el levantamiento del cuerpo.

Por el momento, no se reportan personas detenidas y las autoridades mantienen un operativo en la zona para dar con los responsables.