Hombre de 27 años resulta herido con cuchillo en Quepos y es trasladado en estado crítico

Un hombre de 27 años resultó herido con cuchillo la noche del lunes en San Rafael de Quepos, en Puntarenas.

El hombre fue llevado al hospital en condición delicada.

Según la información el suceso se registró alrededor de las 9:27 de la noche.

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El hombre presentaba heridas en el tórax y a nivel facial, por lo que fue atendido en el sitio por los equipos de emergencia y posteriormente trasladado en condición crítica al Hospital Max Terán.

De momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni sobre posibles sospechosos.