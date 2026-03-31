Sucesos

Hombre de 27 años resulta herido con cuchillo en Quepos y es trasladado en estado crítico

Agresión ocurrió en San Rafael de Quepos, Puntarenas

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Por Silvia Coto

Un hombre de 27 años resultó herido con cuchillo la noche del lunes en San Rafael de Quepos, en Puntarenas.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El hombre fue llevado al hospital en condición delicada.

Según la información el suceso se registró alrededor de las 9:27 de la noche.

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El hombre presentaba heridas en el tórax y a nivel facial, por lo que fue atendido en el sitio por los equipos de emergencia y posteriormente trasladado en condición crítica al Hospital Max Terán.

De momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni sobre posibles sospechosos.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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