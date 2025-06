Hombre dejó de caminar y hasta terminó en emergencias por picadura de garrapata

El señor terminó en emergencias. Fotografía: Shutterstock (Shutterstock)

Una picadura de garrapata le costó la movilidad a un hombre, quien perdió la fuerza en las piernas por varias horas, dejó de caminar y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital.

“Les comparto lo que me pasó el fin de semana, andábamos como de costumbre en la montaña y me cambié los zapatos por otros secos, pero mi sorpresa fue que tenía una garrapata y, desgraciadamente, me la quité de mala forma”, inició contando.

El integrante de un grupo llamado Caminantes de Costa Rica expresó que cuando la vio le dio igual, pues era una nada más; sin embargo, se llevó una sorpresa cuatro horas más tarde de haberla quitado.

“Me dio una reacción horrible en el tobillo, no podía caminar, al día siguiente paré en emergencias, me inyectaron y me mandaron medicamento”, agregó.

El caminante detalló que siempre es bueno saber de qué forma extraer una garrapata, ya que en ocasiones la cabeza puede quedar metida en la piel y ahí es donde viene el problema.

“Gracias a Dios, ya estoy mejor, pero es bueno que aprendamos todos juntos”, concluyó.

Según el sitio web Mayo Clinic, la mayoría de las mordeduras de garrapata no son dolorosas y suelen causar solo molestias leves, como enrojecimiento, hinchazón o una pequeña llaga en la piel. Sin embargo, algunas garrapatas pueden transmitir bacterias peligrosas responsables de enfermedades como la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas o la enfermedad de Lyme. Esta última, en particular, requiere que el parásito permanezca adherido a la piel por al menos 36 horas para transmitir la infección, aunque otras enfermedades pueden contagiarse en menos tiempo.

Esta fue la imagen que compartió el caminante. Captura (face/facebook)

¿Qué debe hacer si sufre una picadura de garrapata?

Lo más importante es retirar la garrapata de inmediato y con cuidado. Para hacerlo, utilice unas pinzas de punta fina y sujétela lo más cerca posible de la piel. Tire hacia arriba lentamente, con un movimiento constante, evitando girarla o aplastarla. No la retire con las manos descubiertas ni aplique remedios caseros como vaselina, esmalte de uñas o calor.

También se recomienda guardar la garrapata o tomarle una fotografía, ya que esta información puede ser útil para que el personal médico determine el tipo de garrapata y evalúe si existe riesgo de contagio. Si decide desecharla, puede envolverla en cinta adhesiva antes de tirarla a la basura.

Finalmente, lave bien el área de la picadura y sus manos con agua tibia y jabón, alcohol o una solución yodada. Ante cualquier síntoma posterior, consulte a un médico lo antes posible.