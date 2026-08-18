Hombre entró con otro a una vivienda y terminó muerto: ya hay un detenido

Dos hombres ingresaron a una vivienda en Villa Paola de Guararí de Heredia durante la noche del pasado 8 de mayo y permanecieron en el interior durante un tiempo. Sin embargo, las cámaras de seguridad captaron que, posteriormente, solo uno de ellos salió del lugar con vida.

El hombre que se quedó dentro de la vivienda fue localizado posteriormente sin vida. Se trataba de un sujeto de apellido Álvarez, de 49 años, quien habría fallecido por asfixia.

Por este caso, agentes del OIJ de Heredia detuvieron la mañana de este martes 18 de agosto a un hombre de apellido Bolaños, de 46 años, quien figura como sospechoso del delito de homicidio calificado.

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Un hombre de apellido Bolaños, de 46 años, figura como sospechoso del delito de homicidio calificado contra un sujeto de apellido Álvarez, de 49 años en Los Sauces, Heredia. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los hechos habrían ocurrido entre la noche del 8 de mayo y la madrugada del 9 de mayo de 2026. De acuerdo con la investigación, Álvarez y Bolaños llegaron a la vivienda ubicada en Villa Paola, donde ingresaron y permanecieron ahí durante un tiempo.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que ambos entraron al inmueble y posteriormente captaron la salida de Bolaños, mientras que Álvarez permaneció dentro.

Después, las autoridades ubicaron a Álvarez sin vida en la vivienda.

Debido a que en las imágenes aparecía el hombre que habría estado con la víctima antes de su muerte, el OIJ difundió un video y solicitó la colaboración de la ciudadanía para tratar de identificarlo y localizarlo.

Los agentes de la Delegación Regional del OIJ de Heredia continuaron con las diligencias de investigación y, tras recabar diferentes elementos, lograron vincular a Bolaños como sospechoso del homicidio.

Con esa información, este martes los investigadores allanaron una vivienda en Los Sauces de Guararí, donde localizaron al sospechoso y procedieron con su detención.

Bolaños quedó a la orden del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica por este caso.