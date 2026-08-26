Sucesos

Hombre es asesinado a balazos en Cariari de Pococí

La autoridades aún no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido

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Por Adrián Galeano Calvo

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La ola de violencia y de homicidios sigue a la orden del día en nuestro país, pues la tarde de este miércoles un hombre se sumó a la lista de personas asesinadas en lo que va del año.

El crimen ocurrió pasadas las 4:30 p.m., es decir, a plena luz del día, en el sector de Campo 2, en Cariari de Pococí, en Limón.

Las autoridades recibieron la alerta sobre una balacera y al llegar a la escena encontraron a un hombre tendido boca abajo dentro de una propiedad.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El crimen ocurrió en Campo 2 de Cariari, en Pococí. (IStock)

Al revisarlo, corroboraron que este ya no presentaba signos vitales; además, observaron que tenía múltiples impactos de bala.

La versión extraoficial que ha trascendido es que la víctima se encontraba en las inmediaciones de una licorera, cerca de la plaza de deportes local, momento en que dos sujetos en motocicleta llegaron hasta el sitio para atacarlo a balazos.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni una versión oficial de cómo habría ocurrido el ataque.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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