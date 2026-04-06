Sucesos

Hombre es asesinado a balazos y queda tendido en plena calle en Aserrí

El ataque ocurrió en la entrada por el antiguo bar Tobis, donde la víctima murió en el sitio y la escena permanece bajo resguardo policial

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Por Silvia Coto

Un nuevo hecho de violencia se registró la tarde de este lunes en Aserrí donde un hombre fue asesinado a balazos.

Los hechos ocurrieron específicamente en la entrada por el antiguo bar Tobis.

El hombre fue asesinado a balazos en Aserrí. (Alonso Tenorio)

Según reportes preliminares, la víctima quedó tendida en media calle tras recibir varios impactos de bala.

La escena fue acordonada y la Policía se encuentra en el sitio mientras llegan los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

Por el momento no se ha dado a conocer la identidad del fallecido, ni detalles sobre los responsables del ataque.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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