Hombre es asesinado a balazos y queda tendido en plena calle en Aserrí

Un nuevo hecho de violencia se registró la tarde de este lunes en Aserrí donde un hombre fue asesinado a balazos.

Los hechos ocurrieron específicamente en la entrada por el antiguo bar Tobis.

El hombre fue asesinado a balazos en Aserrí. (Alonso Tenorio)

Según reportes preliminares, la víctima quedó tendida en media calle tras recibir varios impactos de bala.

La escena fue acordonada y la Policía se encuentra en el sitio mientras llegan los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

Por el momento no se ha dado a conocer la identidad del fallecido, ni detalles sobre los responsables del ataque.

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