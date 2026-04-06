Hombre es asesinado a balazos y queda tendido en plena calle en Aserrí

Un nuevo hecho de violencia se registró la tarde de este lunes en Aserrí donde un hombre fue asesinado a balazos.
Los hechos ocurrieron específicamente en la entrada por el antiguo bar Tobis.
Según reportes preliminares, la víctima quedó tendida en media calle tras recibir varios impactos de bala.
La escena fue acordonada y la Policía se encuentra en el sitio mientras llegan los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
Por el momento no se ha dado a conocer la identidad del fallecido, ni detalles sobre los responsables del ataque.
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