Hombre es asesinado a plena luz del día en San Pablo de Heredia

Un brutal crimen, ocurrido la mañana de este martes, causó terror entre varios vecinos de una tranquilidad herediana.

Pues a plena luz del día, un hombre fue ejecutado de múltiples disparos.

La Cruz Roja informó que el crimen ocurrió a eso de las 7:17 a.m., en el cantón de San Pablo de Heredia, específicamente en la localidad de la Puebla.

El homicidio ocurrió en San Pablo de Heredia. Foto: Archivo (IStock)

Tras recibir la alerta sobre una persona herida por arma de fuego, el comité local de la Benemérita despachó una ambulancia básica a la escena.

“Un hombre adulto fue herido por arma de fuego en espalda, el mismo sin signos vitales en el lugar”, detalló la Cruz Roja.

De momento, las autoridades policiales no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en el mortal ataque ni la identidad del ahora fallecido.