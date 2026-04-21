Hombre es asesinado a plena luz del día en San Pablo de Heredia

Un brutal crimen, ocurrido la mañana de este martes, causó terror entre varios vecinos de una tranquilidad herediana.
Pues a plena luz del día, un hombre fue ejecutado de múltiples disparos.
La Cruz Roja informó que el crimen ocurrió a eso de las 7:17 a.m., en el cantón de San Pablo de Heredia, específicamente en la localidad de la Puebla.
Tras recibir la alerta sobre una persona herida por arma de fuego, el comité local de la Benemérita despachó una ambulancia básica a la escena.
“Un hombre adulto fue herido por arma de fuego en espalda, el mismo sin signos vitales en el lugar”, detalló la Cruz Roja.
De momento, las autoridades policiales no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en el mortal ataque ni la identidad del ahora fallecido.