Sucesos

Hombre es asesinado a plena luz del día en San Pablo de Heredia

Las autoridades aún no han dado a conocer una versión preliminar de cómo ocurrieron los hechos

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Por Adrián Galeano Calvo

Un brutal crimen, ocurrido la mañana de este martes, causó terror entre varios vecinos de una tranquilidad herediana.

Pues a plena luz del día, un hombre fue ejecutado de múltiples disparos.

La Cruz Roja informó que el crimen ocurrió a eso de las 7:17 a.m., en el cantón de San Pablo de Heredia, específicamente en la localidad de la Puebla.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El homicidio ocurrió en San Pablo de Heredia. Foto: Archivo (IStock)

Tras recibir la alerta sobre una persona herida por arma de fuego, el comité local de la Benemérita despachó una ambulancia básica a la escena.

“Un hombre adulto fue herido por arma de fuego en espalda, el mismo sin signos vitales en el lugar”, detalló la Cruz Roja.

De momento, las autoridades policiales no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en el mortal ataque ni la identidad del ahora fallecido.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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