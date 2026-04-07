Sucesos

Hombre es ejecutado de varios balazos a plena luz del día en Puntarenas

El violento crimen fue confirmado por la Cruz Roja

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Por Adrián Galeano Calvo

Los homicidios siguen a la orden del día en nuestro país; el hecho más reciente ocurrió la tarde de este martes, cuando un hombre fue ejecutado de forma cruel en Puntarenas.

El crimen fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 3:26 p.m. en el sector de Fray Casiano de Chacarita.

De acuerdo con la Benemérita, el comité de la zona fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despacharon personal paramédico al sitio.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El hombre falleció de disparos en el pecho y el estómago. Foto: Archivo (IStock)

“Se aborda a un hombre adulto herido por arma de fuego en el pecho y en el abdomen. El mismo ya no presentaba signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

El violento crimen causó terror entre los vecinos, sobre todo por el hecho de que ocurrió a plena luz del día.

De momento la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni una versión preliminar de cómo habría ocurrido el ataque.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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