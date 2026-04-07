Hombre es ejecutado de varios balazos a plena luz del día en Puntarenas

Los homicidios siguen a la orden del día en nuestro país; el hecho más reciente ocurrió la tarde de este martes, cuando un hombre fue ejecutado de forma cruel en Puntarenas.

El crimen fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 3:26 p.m. en el sector de Fray Casiano de Chacarita.

De acuerdo con la Benemérita, el comité de la zona fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despacharon personal paramédico al sitio.

El hombre falleció de disparos en el pecho y el estómago. Foto: Archivo (IStock)

“Se aborda a un hombre adulto herido por arma de fuego en el pecho y en el abdomen. El mismo ya no presentaba signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

El violento crimen causó terror entre los vecinos, sobre todo por el hecho de que ocurrió a plena luz del día.

De momento la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni una versión preliminar de cómo habría ocurrido el ataque.