Hombre estaba afuera de su casa cuando le dispararon en el tórax

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este martes que realiza una investigación para determinar las causas por las que a un hombre le dispararon afuera de su casa en Puntarenas.

El hombre recibió un balazo en el tórax afuera de su casa en Puntarenas. Foto: Cruz Roja Costarricense

Los hechos ocurrieron pasadas las 10 de la noche del lunes en Valle Azul, en Chacarita, Puntarenas.

LEA MÁS: Cinco días sin descanso: así sigue la búsqueda del pequeño Leandro en alcantarilla de Goicoechea

Según las primeras investigaciones, el hombre de apellido Castillo, de 38 años, estaba afuera de su vivienda cuando llegaron cinco hombres a buscarlo, por lo que al verlos, corrió para tratar de escapar.

Sin embargo, uno de los sospechosos le disparó en el tórax.

LEA MÁS: Kevin Kirby lleva dos días desaparecido; investigan supuesto hallazgo de su carro

Los sospechosos escaparon del sitio, mientras que el herido fue llevado al Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas.

LEA MÁS: Niño le contó a su maestra que su papá lo agarraba a patadas y esto fue lo que ocurrió

Las autoridades investigan cuál fue el móvil de la agresión.